Geçtiğimiz ay Tesla, Model 3’ün aksayan üretimi yüzünden büyük sıkıntılar yaşadığı bir döneme girdi. Nisan ayına Elon Musk’ın Tesla’nın battığı şakasıyla girmiştik, ancak durumun aslında şaka kaldırmadığını herkes biliyordu. Musk, yaptığı son açıklamayla bunu vurguladı.

Tesla, tarihindeki en büyük mali krizi geçiriyor. Şirketin değeri sadece Mart ayında %25 oranında düştü. Bunun arkasındaki neden ise sürekli aksayan Model 3 üretimi. Model 3, Tesla’nın en ekonomik aracı olarak daha geniş bir kitle tarafından beklenen bir üründü. Şirketin bu modelle birlikte değerini katlaması ve artık devler liginde söz sahibi olması bekleniyordu.

Olmadı ve üretimde yaşanan aksaklıklardan dolayı Tesla’nın batmak üzere olduğuna dair söylemler çıkmaya başladı. Musk, bu söylemleri bir şakayla geçiştirse de işin ne kadar ciddi bir boyuta ulaştığını herkes biliyordu. İşte bu konuda CBS News’a bir röportaj veren Elon Musk, aylar önce verdiği bir sözü tutamamanın verdiği stres altındaydı.

Musk’ın 2017’nin ortasında söylediği şey, yıl sonuna kadar 20.000 adet Model 3’ün satışa hazır hale getirileceğiydi. Bu iddialı hedef istendiği gibi tutmadı ve Tesla yokuş aşağıya yuvarlanmaya başladı. Tesla şu anda haftada yalnızca 2020 adet Model 3 üretebiliyor ve Haziran 2018’e kadar haftalık üretim sayısını 5000’e çıkartmayı hedefliyor.

Elon Musk, yaşanan krizin ardından CEO görevine ara verip Model 3’in üretiminden sorumlu baş mühendis olarak görev yapıyor ve haftalardır Tesla fabrikasında yatıp kalkıyor. Röportajında, “Kesinlikle çok stres altındayım. Son birkaç ay inanılmaz derecede zor ve zahmetli geçti. Evet, fabrikada uyuyorum, çünkü burası uyumak için eğlenceli bir yer” açıklamasında bulundu.

Aşağıdaki videoda Musk ile fabrika içinde yapılmış olan röportajı ve üretim hatlarını görebilirsiniz:

Elon Musk’ın tüm bu krize ve başarısızlığa rağmen son söyledikleri ise takdiri hak ediyor. Bir yönetici tatildeyken, şirket çalışanlarının zor durumda kalmamaları gerektiğini belirten Musk, sektör geneline ufak bir göndermede bulunuyor.