Sakatlanan Kız Futbolcular Oyuna Devam Edebiliyorlar

Yapılan araştırmaya göre sakatlanmasına rağmen oyuna devam eden kız futbolcu çocukların sayısı, erkeklere oranla beş kat daha fazla.

Shane Miller sarsıntı ile ofisine gelen çok sayıda çocukla muhatap oluyor. Texas Scottish Rite Hospital’da pediatrik spor konusunda uzman doktor olarak görev yapan Miller’i endişelendiren bir şey dikkatini çekmeye başlamış.

Miller “Sakatlandıktan sonra spor yaptıkları dalda oynamaya devam ettiğini söyleyen sporcular arasında bir artış olduğunu görmeye başladık. Geriye dönük olarak bakarak, bu durumda olanların sayısının ne kadar olduğunu görmek istedik. Gördük ki, böyle söyleyen tüm sporcular aynı durumdalar” diyor.

Sakatlanan hastalarla ilgili olarak iki yıllık verileri toparlayan Miller ve ekibi, kız oyuncuların erkeklere kıyasla aynı gün oynamaya devam etme oranının ortalamada beş kat daha fazla olduğunu görmüş. Üstelik kız ve erkek olmak üzere sakatlanan oyuncuların yüzde 40’ı, sakatlandıkları gün oynamaya devam etmiş. Bu araştırma yaşları 7 ila 18 arasında değişen, Texas’ta bir pediatrik spor hastanesinde tedavi gören 87 futbol oyuncusunun kayıtlarına bakılarak hazırlanmış. Oynamaya devam edenlerin hepsi sakatlandıktan sonra yine aynı oyunu oynamışlar.

Çalışma, birden fazla spor grubundan oluşan sporcuları gruplandıran Miller ve ekibinin geçtiğimiz yıl tamamladıkları bir araştırmaya dayanıyor. Bu incelemede toplamda %40 oranında sporcunun sakatlandığı gün oynamaya devam ettiği görülmüş. Mevcut çalışma, özel bir spor dalındaki sporcularla ilgili veriler üzerinde yapılan ilk değerlendirme olma özelliği taşıyor.

Amerika’da tüm eyaletlerin sakatlanan oyuncuların iyileşene kadar oyundan alınmaları gerektiğine dair kanunları var. Sakatlanma varken oyun oynamaya devam etmek, sakatlanmanın boyutunu arttırabileceği gibi iyileşme süresini de uzatarak, tedaviyi zorlaştırabilir.