İnsanoğlu, yaratıcılığın sınırlarını garip şekilde zorlamaya devam ediyor. Hangi amaçla üretildiğine emin olamadığımız muz telefon, son derece iştah açıcı.

Gözleriniz sizi yanıltmıyor: Karşınızda "muz" biçiminde tasarlanmış garip bir telefon var. Cihaz muzu öylesine andırıyor ki ön cepheye değil sadece arka cepheye göz atarsanız, bir ısırık almak bile isteyebilirsiniz.

Muz şeklindeki telefon, akıllı telefonunuzla Bluetooth vasıtasıyla işletişim kurup, sesi ahizeye aktarıyor. Yani emektar akıllı telefonunuzu bir kenara fırlatmamanızı öneririz.Muz telefon, Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 dolardan satışa sunulacak. 10 saat batarya ömrü sunuyor ve Siri gibi akıllı asistanları da destekliyor.

Ürünün mucitleri, Indiegogo kampanyasında şimdiye kadar 9000 dolar finansman elde etti. İştah açıcı cihazın perakende satışa sunulabilmesi içinse toplam 30.000 dolar gerekiyor. Kampanyanın sona ermesi için sadece bir ay var, yani bu telefonu elde etmek isteyen kişiler ellerini çabuk tutsa iyi olur.