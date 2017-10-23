Amerika'dan Rusya'ya istihbarat sağladığı konularıyla gündeme gelen Kaspersky, böyle bir şeyin olmadığını ispat etmeye çalışıyor.

Reuters’ın yayınladığı habere göre Moskova merkezli güvenlik yazılımı şirketi Kaspersky Lab, üzerindeki olumsuz ünden kurtulması için yazılımını ABD hükumetine açmayı kabul etti.

Normalde kapalı kaynak kodlu bir yazılıma sahip Kaspersky Lab, Rus casusları tarafından kullanılan bir araç olmadığını kanıtlamak için ABD hükumeti yetkililerine anti-virüs yazılımının güvenliğini gözden geçirmesini isteyecek.

Rusya-Amerika arasındaki siber savaş patlak vermeden önce dünyanın en güvenilir anti-virüs yazılımları arasında yer alan, ardından aldığı karalayıcı suçlamalarla herkesin gözünden düşmeye başlayan Kaspersky, bu kötü ününden kurtulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda son adımlardan birini yapmayı kabul eden şirket, yazılımın kaynak kodunu ve gelecekteki ürün güncellemelerini ABD hükumetinin atadığı bilgisayar güvenlik uzmanlarına göndereceğini açıkladı.

Dünyanın dört bir yanında yaklaşık 400 milyon bilgisayarda kullanılan yazılımın ilk incelemeleri önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlayacak. Kaspersky’nin CEO’su Eugene Kaspersky de geçen gün yaptığı bir açıklamada “gizleyecek bir şey yok” demişti. “Bu eylemlerle güvensizliğin üstesinden gelebilir ve gezegenimizdeki herhangi bir ülkedeki insanları koruma konusunda kararlığımızı destekleyebiliriz” diyen Kaspersky, bu süreçte adını aklayarak bütün bir sene başını ağrıtan bu olaydan kurtulmayı hedefliyor.

Peki, sizce Kaspersky bu hamlesiyle kötü ününü toparlayabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum.