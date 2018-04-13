Sosyal medyada sıkça görülen mantığa geliştirmeye yönelik beyin yakıcı soruları sizler için listeledik.

Sosyal medyalarda sıkça yayınlanan ve milyonlarca insanın ilgi gösterdiği mantık testlerini seviyor musunuz? Bugün sizlere sosyal medyada tekrar eden aynı tip sorulardan ziyade, çok daha nadir karşınıza çıkan 10 mantık sorusu soracağız. Soruları doğru cevaplayarak bu tarz konularda ne kadar başarılı olduğunuzu bizlere gösterebilirsiniz.

1-) Daha çok “çarpma” şeklinde sorulan bu parantezli işlem düzeninin içine bir de bölme girince bakalım işin altından kalkabilecek misiniz?

2-) Üstte yer alan piramidin tepe görüntüsünü hangi kare temsil eder?

3-) Hem Ahmet hem de Mehmet birer kutu çikolataya sahiptir. Ahmet kutusundan birkaç kutu çikolata yemiştir. Mehmet ise kendi kutusunu açmış ve Ahmet’in kutusunda kalan çikolata sayısına eşit miktarda çikolata yemiştir. Ahmet ve Mehmet’in toplamda kaç kutu çikolatası kalmıştır?

4-) Suyun üzerinde bulunan bir buz parçasından bir parça buz kopup eriyerek suya karışıyor. Su seviyesinde nasıl bir değişim görülür?

5-) Bu düzene göre 5. saatte akrep ve yelkovanın gelmesi gereken yer neresidir?

6-) İşlem ve sonuçlar arasındaki mantığı bulunuz?

7-) Terazinin soldaki bölmesinde 2 kiloluk taş ve diğer bölmede aynı kiloya sahip demir bir ölçek konulmuştur. Suya daldırılan terazinin son durumu nasıl değişecektir?

8-) Sepette bulunan elmaların 5 kişiye pay edilmesi gerekiyor. Bu elmaları herkesin bir elmaya sahip olacağı ve bir elmanın sepette kalabileceği şekilde nasıl paylaştırabilirsiniz?

9-) Yapılan işlemlere göre hangi matematik sembolleri eksiktir?

10-) Resimde kaç tane rakam bulunuyor?

Cevaplar

1-) Parantez önceliğiyle önce toplama yapılır, ardından çarpma ve bölme: 6 / 2 x 3

2-) 3. seçenek doğru

3-) 2 çocuğun toplam çikolatası “12” tane kalmıştır

4-) Arşimed prensibine göre, batık buz eriyen suyun değerine eşittir. Bu sebeple ilk başta kırılan buz su seviyesini düşürür, ancak erime gerçekleştiğinde suyun seviyesi önceki konumuna gelecektir.

5-) Bu sorunun çözümü zamanda geriye yolculuk yapmaktan geçiyor. Saatler ilk başta 1 saat 10 dakika geriye, daha sonra 1 saat 20 dakika ve 1 saat 30 dakika geriye şeklinde ilerler. Bilinmeyen son saatin ise 1 saat 40 dakika geriye gitmiş olması gerekiyor.

6-) Bu ikili sayının birbirleri arasında önce çıkarılıp, sonra toplanıp en son da çarpıldığı sayıların yan yana yazımıdır.

7-) Suya batırılmış nesneler, yer değiştiren sıvıya eşit ağırlık kaybeder. Taşın hacmi daha büyük olduğu için daha fazla değer kaybedecektir ve dengeler demirin ağır basmasıyla sonuçlanacaktır.

8-) İçlerinden bir kişi sepetle beraber bir elma alacaktır.

9-) Unutulan matematik sembolleri görselde yer alıyor.

10-) Resimde 0 ile beraber 9 rakamın tamamı bulunmaktadır.