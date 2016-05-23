Salak Milyoner Filminin Animasyon Filmi Geliyor!

Ülkemizin en ünlü filmleri arasında yer alan Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire'nin animasyon filmi geliyor.

Türk sinemasının 4 efsane karakterini bir araya getirip karşımıza unutulmaz filmler çıkartan Arzu Film, resmi Instagram hesabından muhteşem bir haber paylaştı. Türk sineması denildiğinde ilk akla gelen filmlerden olan Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire’nin devam filmi geliyor. Arzu Film’in yaptığı açıklamaya göre animasyon filmi olarak karşımıza gelecek devam filmi, aynı karakterleri işleyecek.

Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe’nin birlikte rol aldıkları 2 filmin devamının ne zaman geleceği şu anda bilinmiyor, ancak paylaşımın ardından pek çok kişi Arzu Film’e sevgi mesajları vermeyi ihmal etmedi.

Metin Akpınar dışındaki isimlerin hayatını kaybetmiş olmasından dolayı, animasyon karakterlerinin profesyonel seslendirmenler tarafından seslendirilmesi bekleniyor. Arzu Film’in Instagram’dan paylaştığı mesajda şu açıklamalar yer aldı;

“Uzun süredir yeni bir film yapıp yapamayacağımız konusunda sorular geliyor. Evet çok yakında, Arzu Film imzası taşıyan, beklentileri fazlasıyla karşılayacağına inandığımız bir projeyi sizlere de açıklayacağız ama bugünden bilinmesinde bir sakınca görmediğimiz bir başka projemizi ise sizlerin görüşlerine sunmak ve fikrinizi almak istiyoruz. Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinin devamı niteliğinde olan bir animasyon filmi bahsettiğimiz. Bildiğiniz üzere animasyon filmi konusunda oldukça iddialı ve başarılı uygulamalar söz konusu artık. Uzun, zorlu ve emek isteyen bir tür animasyon filmleri. Gönül isterdi ki elbette bu filmlerde emeği geçen tüm sanatçılarımız bir arada olsalardı ve kendileri ile bunu hayata katma şansı bulabilseydik. Ama maalesef bugün rahmet ve şükranla andığımız bir çok sanatçımız aramızda değiller. Biraz yeni nesillere ulaşması biraz da sevgili sanatçılarımızı yad edebilmek adına uzun zamandır hikayesi üzerinde değerli yaratıcı yapımcı/ senarist @yigitguralp arkadaşımız ile birlikte çalıştığımız bu projeyle ilgili fikirlerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Bu arada sanatçılarımızın kendilerine özgü alışkın olduğumuz seslerini, taklit yeteneği olan seslendirme sanatçılarımız ile aşmayı düşündüğümüzü eklemek isteriz, çünkü bu soru ve sorun ile ilgili de bir çok endişe barındıran sorular almaktayız.”

Özellikle de "Kötü Kedi Şerafettin"den sonra ülkemiz sineması, animasyonda da ne kadar kaliteli işler çıkacağı konusunda kendini kanıtladı. Umarız bu filmlerde de aynı performansı görürüz. Yeni animasyon filmlerinin ne zaman ve nasıl çıkacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Filmler hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar etmeye çalışacağız. Peki, sizler Arzu Film’in bu haberine sevindiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum.