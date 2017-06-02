YouTube bugün, videoların reklam geliri elde etmeye uygun olup olmadığına dair yeni kısıtlamalar getirdi.

Yayımlanan yeni içerik oluşturucu yönergesine göre reklam verenlerin rahatsız olacağı ya da uygunsuz karşılayacağı videolar, artık gelir elde edemeyecekler.

Times dergisi Mart ayında, YouTube videolarında aşırı sayıda nefret dolu ve uygunsuz içeriği teşvik eden ve birçok şirketin reklamlarının yayınlandığı içerikleri ortaya çıkarmıştı. Audi, L’Oreal gibi devler, reklamlarını geri çektiler. Bu durum da Google’ı içerik oluşturucuları daha çok denetim altına almaya itti. Artık reklam verenler, yayınlanmak istedikleri içerik tarzlarını seçebilecekler.

Ayrıca YouTube artık nefret dolu içeriğe, eğlence karakterlerinin uygunsuz şekillerde kullanılmasına ve küstahca ya da alçaltıcı içeriklere karşı daha sert bir çizgi çiziyor. Ek olarak YouTube, İçerik Oluşturucu Akademisi'nde, reklamverenlerin ilgisini çekmek için içerik oluşturuculara yardımcı olacak yeni bir sistem getireceğini de açıkladı.

Şirket, hizmet şartlarına uyan videoların YouTube'a yüklenebileceğini, ancak yeni reklamcılık yönergelerine uymayan videoların reklamlar yoluyla kazanç elde etmeye uygun olmayacağını kaydetti.