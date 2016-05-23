Saltbae'den Sonra Şimdi De Yeni Fenomen: Smileybae!

Nusret'in popülerliğini kaybetmesiyle birlikte, şimdi de kebapçı fenomen Burak Özdemir yani "CZNBurak" dünyada konuşulmaya başlandı.

Nusret'in bir süredir "Saltbae" adıyla dünyada sürdürdüğü popülerlikten hepimiz haberdarızdır. Bu ünlülükle New York'da bile şube açan fenomen ve steakhouse sahibi, Nusret Gökçe son dönemlerde, ABD'de ete elle dokunuyor olduğundan dolayı soruşturmalarla uğraşıyor. Her internet fenomeni gibi Nusret'in de popülerliği azalmış olsa da şimdi de "Smileybae" adıyla yeni bir fenomen dünyayı sallamaya başladı.

Burak Özdemir ya da "CZNBurak" adıyla bilinen Hatay kebapçısı, usta aslında internetteki ünlülük adımlarına başlayalı çok olmadı. Onu daha ilginç gülümsemesiyle meşhur olmadan önce Berkcan Güven'in Post Malone adlı rapçinin şarkısı "Rockstar"a yaptığı arabesk parodi versiyonda arkada kebap harlarken görmüştük aslında. Şimdi de epey ilginç Instagram hesabında insanların adlarını pidelere yazmaya devam ediyor.

Aslında Nusret'e göre daha kendi halinde takılan Burak Özdemir, hal ve hareketlerinden çok gülümsemesiyle meşhur oldu diyebiliriz. Şimdilerde internet ortamında "#smileybae" hashtagi ile anılan CZNBurak'ı yine başka bir fenomenle çektirdiği tanıtım videosundan da hatırlıyor olabilirsiniz.

Nusret kadar uzun süre boyunca tüm dünyada tanınır mı bilinmez. Ancak epeyce iyi bir tanıtım çalışması yürütüyor ve dükkanına ünlü kişilerden de hatırı sayılır müşteriler de toplamış durumda. Ayrıca yaptığı parodi videolar da epey ilginç.

Bizi epeyce acıktıran videolarıyla ve samimi tavırlarıyla Burak Özdemir'e fenomenlik hayatında başarılar dileriz. Peki siz CZNBurak hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha ne kadar ortalarda görürüz?