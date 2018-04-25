Samanyolu Galaksisi’nin 3 Boyutlu Haritası Üretildi

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Gaia adlı yapay uydusu galaksideki 1.7 milyar yıldızın ayrıntılı bilgilerini içeren 3 boyutlu Samanyolu Galaksisi haritasını üretti.

Araştırmalara yön vermesi açısından astrologlar için ayrıntılı bir Samanyolu Galaksisi haritası hayati önem taşıyor. Daha önceki haritalarda oldukça kapsamlı olmalarına rağmen yeni haritanın yanına yaklaşamazlar. Üretilen yeni 3 boyutlu haritada galaksimizde keşfedilmiş 1.7 milyar yıldız ve bilgiler bulunuyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) yapay uydusu Gaia, Dünyamıza 1.5 milyon kilometre uzaklıkta bulunduğu konumdan derlediği ve bugün yayınlanan 3 boyutlu haritası daha önce mümkün olmayan alanlarda çalışma imkanı sunuyor. 2013'te uzaya fırlatılan Gaia 1 yıl sonra 100 bin yıldızdan veri toplamaya başardı. Daha sonra Gaia’nın verilerinden yararlanarak 2016’da 1.5 milyar yıldızı içeren ilk harita yayınlandı.

Ancak bu haritada birçok gözlem hatası bulunuyordu. Haritanın yayınlanmasının ardından çalışmalara devam eden ekip, uzaklık ve hareket gibi verileri güncelledi ve haritaya 200 milyon yıldızı daha ekledi. Ayrıca Gaia’nın verilerine göre Güneş sistemimizin yörüngesinde 14 bin uzay taşı bulunuyor. Buraya tıklayarak Samanyolu Galaksisi’nin 3 boyutlu haritasını indirebilirsiniz. Ayrıca buradaki linkten galaksimizin geniş açılı bir resmine bakabilirsiniz.