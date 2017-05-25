Geçtiğimiz günlerde Samanyolu Galaksisi, bir fotoğrafçı tarafından fotoğraflandı. Bunun üzerine Yeni Zelandalı bir başka fotoğrafçı, aynı teknikle yeni bir fotoğrafını çekti. Durum, sosyal medyada bir trend olabilecekmiş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta, Aurel Manea isimli bir fotoğrafçı tarafından Olympus OM-D E-M1 Mark 2 model fotoğraf makinesi ile bir Samanyolu Galaksisi fotoğrafı çekilmişti. Başka bir fotoğrafçı olan Yeni Zelandalı Jonathan Usher da Manea’nın tekniğini kullanarak benzer bir fotoğraf çekti. Bu durum yeni bir internet “callenge”ına dönüşeceğe benziyor.

Manea fotoğrafı f/0.9.5 lensi ile parmağını deklanşörde yaklaşık 4 saniyelik bekletme sonucu yakalayabilmişti. Usher ise bundan bir adım öteye gitti. Verdiği röportajda “Geçtiğimiz günlerde Samanyolu’nun fotoğraflanması ile ilgili bir yazı okudum ve bu beni heyecanlandırdı. Ben 4 saniye yerine çıtayı yükselterek f/1.8 ile 10 saniyede çektim. Sonuç ortada” ifadelerini kullandı.

Çektiği fotoğrafı Facebook hesabı üzerinden yayınlayan Usher, fotoğrafı çekme konusunda bulunduğu lokasyonun da yardımcı olduğunu itiraf ediyor. “Nisan ayı burada daha karanlık oluyor. Ayrıca Aurora Australis dediğimiz Avustralya bölgesinde ortaya çıkan kozmik ışınlar da fotoğrafa zenginlik katıyor” diyen Usher, aşağıdaki fotoğrafı D750 modelli makinesi ile çekmiş. Eğer siz de bu meydan okumaya katılmak istiyorsanız Samanyolu’nu fotoğraflayabilirsiniz. Jonathan’ın Facebook'ta yayınladığı çalışmalarına buradan, Instagram hesabına ise buradan erişebilirsiniz.