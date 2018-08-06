Gezegen Olmanın Sınırlarını Zorlayan Bir Cisim Keşfedildi

Bilim insanları, Samanyolu galaksisinde Güneş'ten 20 ışık yılı uzaklıkta olan başıboş bir cisim keşfettiler. Cisim, ağırlığı ve yaydığı manyetik alan ile gezegen olmanın sınırlarını zorluyor.

Bilim insanları, 2016 yılında Very Large Array (VLA) teleskobu ile gerçekleştirdikleri gözlemde yıldızımız Güneş’ten 20 ışık yılı uzaklıkta bulunan soluk bir cisim keşfettiler. Bilim insanlarına göre bu cisim, yıldız olamayacak kadar küçük ancak gezegen olamayacak kadar büyük bir kahverengi cüceydi.

Söz konusu nesneyi incelemeye devam eden araştırmalar, oldukça şaşırtan sonuçlara ulaştılar. SIMP J01365663+0933473 adı verilen cisim, Güneş Sistemi’ndeki en büyük manyetik alana sahip gezegen Jüpiter’den 200 kat daha büyük bir manyetik alana sahipti. Tuhaf olan şu ki söz konusu nesne Jüpiter’den sadece 1.2 kat daha büyük bir hacme sahip.

Bilim insanları, herhangi bir cismin gezegen olarak kabul edilebilmesi için Jüpiter’den en fazla 13 daha ağır olabileceğini söylüyor. SIMP J01365663+0933473, Jüpiter’den 12 kattan fazla ağır olsa da 13 katı geçmediği için bir gezegen olarak kabul ediliyor. Tuhaf olan şu ki SIMP J01365663+0933473, başıboş bir gezegen olmasına rağmen ışık saçıyor.

Tuhaf olan bir başka nokta ise SIMP J01365663+0933473’ün son derece sıcak olması. Güneş Sistemi’nin sıcak gezegeni olan Venüs, 464°C sıcaklığa sahipken, SIMP J01365663+0933473 825°C sıcaklığa sahip. Yine bilim insanlarının açıklamalarına gezegen henüz sadece 200 milyon yaşında.

Birleşik Devletler’in Arizona Eyalet Üniversitesi’nden astronom, Dr. Melodie Kao, keşfettikleri cismin bir gezegen ile kahverengi cüce olma arasındaki sınırda olduğunu söylerken, gezegenler ve yıldızların manyetik süreçlerinin anlaşılması konusunda bilim insanlarına önemli ipuçları sağladığını dile getirdi.