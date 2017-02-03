2 Milyar Piksellik Samanyolu Galaksisi Fotoğrafı!

Avrupa Güney Gözlem Evi, muhteşem galaksimizin en detaylı fotoğraflarından birini yayınladı.

Avrupa Güney Gözlemevi, şimdiye kadar çektiği en ayrıntılı Samanyolu Galaksisi fotoğrafını yayımladı. Fotoğraf 256 megapiksel ya da başka bir deyişle 2 milyar piksel kalitesinde.

Gözlemevinin muazzam bir teleskop ile yakaladığı görüntü, iki güzel bulutsunun ev sahipliği yaptığı galaksimizin bir köşesinden diğerine kadar gözlemliyor. Sağ üstte Kedi Patisi Bulutsusu, sol altta ise Istakoz Nebulası bulunuyor.

NGC 6334 olarak sınıflandırılan Kedi Patisi, yaklaşık 5000 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bir Yığın Bulutsusu. Istakoz Nebulası ise 8000 ışıkyılı uzakta. Bu tür mucizelere genelde eğlenceli isimler veriliyor.

Bu fenomenlerin her ikisi de Güney Amerika'da, ünlü gökbilimci John Herschel tarafından 1837'de keşfedildi. Tabii ki dahi astronom, bu görüntüyü elde etmek için kullanılan 256 megapiksel kameraya sahip olma lüksüne sahip değildi.

Her iki bulutsunun içindeki parlak alanlar, güneşimizden yaklaşık 10 kat daha büyük, parlak, yeni doğmuş yıldızlar tarafından aydınlatılan ve hidrojen içeren gazlı bölgeler. Mor ötesi ışınları, hidrojen atomlarını iyonize ediyor ve bu harika görsele erişmemizi sağlıyor.