Samanyolu’nun Etrafında Dolaşan Gizemli Galaksi!

Bilim insanları, daha önce tespit edilemeyen ve Samanyolu’nun etrafında dolaşan bir galaksi keşfettiler. Bu zamana kadar yapılan gözlemlerin hiçbirisinde bu galaksi gün yüzüne çıkmamıştı.

Dünya’nın çok çok uzağında bulunan gök cisimlerini incelemeye devam eden bilim insanları, teknolojimiz geliştikçe daha yakında bulunan ve gözden kaçan oluşumları da tespit ediyorlar. Evrenin içindeki galaksiler, galaksilerin etrafındaki bulutsular, içlerindeki yıldızlar ve farklı güneş sistemleri görüntüleriyle hepimizi büyülüyorlar.

Dünya’ya 90.000 ışık yılı uzaklıkta bulunmasına rağmen yeni keşfedilen bir minik galaksi ise bilim dünyasının gündemine oturdu. Hydrus 1 adı verilen galaksi, Samanyolu’nun iki uydusu gibi etrafında dönen Küçük ve Büyük Macellan Bulutsularının tam arasında yer alıyor. Keşfi yapan bilim insanları gözlemlerini, Şili’de kurulmuş olan günümüzün en gelişmiş teleskoplarından birisi Blanco ile yaptılar.

Yayınlanan bilimsel makalede Hydrus 1 galaksisi, cüce bir galaksi olarak tanımlanıyor. O kadar küçük ki uzmanlar, galaksideki yıldızların diğer galaksilere oranla çok küçük bir kümelenme oluşturduklarını belirtiyorlar. Büyük ve Küçük Macellan Bulutsularının arasında gerçekleşen gaz akışının şekli bir su yılanına benzetildiği için Hyrus 1’e de “yılandaki bulut” yakıştırması yapılıyor. .

Araştırmacılar, Hydrus 1’deki yıldızların metal açısından son derece fakir olduklarının da altını çiziyorlar. Samanyolu’nda bulunan ve sayısı 400 milyarı bulan yıldız sayısı, Hydrus 1’e kıyasla dev gibi kalıyor. Çünkü bu cüce galakside tahminlere göre 100 milyon civarında yıldız var.

Hydrus 1, tespitlere göre dönüş hareketine devam ediyor, ancak Büyük ve Küçük Macellan ile arasındaki bağlantının gizemi henüz çözülebilmiş değil. Araştırmacılara göre galaksinin bulutsulara yakınlığı, karanlık maddenin varlığı ile açıklanabilir.

Karanlık madde, hakkında her haberi aldığımız anda bizi büyüleyen evrendeki düzenin gizemli aktörü konumunda. Bilim insanları Hydrus 1’in gizemini, çığır açıcı keşiflerinin ardından çözmeye çalışıyorlar.