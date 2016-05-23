Sami Khedira, Saçlarını Düzelten FIFA 18’e Teşekkür Etti

Juventus’un orta sahası Sami Khedira, saçlarının yeniden tasarlayan EA Sports’a teşekkür etti.

FIFA 18’in özellikle oynanış açısından PES’e göre daha başarılı olduğu biliniyor. “Bunu diyorum çünkü PES’e düşmanım” gibi bir şey yok. Yalnızca genel istatistikler bunu gösteriyor. FIFA 18 içerisinde daha çok içerik barındırdığı için kullanıcılar, EA Sports’un oyununa yöneliyorlar.

Oyun bu kadar başarılı olmasına rağmen futbolcuların tasarımları konusunda bazen saçmalayabiliyor. Alman oyuncu Khedira, Juventus takımında yer aldığı görüntüsünden şikayetçiydi. Oyunu oynayanlar ve birazcık futbolla ilgili olanlar bilirler; Khedira’nın saçları 2 yıldan beri kısa olmasına rağmen FIFA hala adamın saçlarını uzunmuş gibi gösteriyordu. Bu olayın üzerine resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Khedira, “Hey Easportfifa, uzun saçlarımdan hoşnut olduğun için mutluyum, ancak hemen hemen iki yıldır saçlarım kısa” diyerek espritüel bir paylaşım yapmıştı.

EA Sports en sonunda Khedira’nın bu sitemini duymuş olacak ki, 30 yaşındaki futbolcunun saç tasarımını değiştirerek bugün kullandığı görünüme getirdi. Bu olayın ardından ise Khedira FIFA’ya teşekkür ederek saçlarını asla sarıya boyamayacağının sözünü verdi.

Real Madrid’in eski orta sahası dışında, Manchester United’ın genç futbolcusu Angel Gomes de FIFA 18’e sitem edenlerdendi. Gomes, oyunda kendi tarzını beğenmeyerek, “Ben niye Wilfried Bony’ye benziyorum?” dedi.

Khedira yıllar sonra yeni görünümüne kavuştu, artık darısı Türk oyuncularımızın başına. O zaman nihai soruya gelelim, sizce grafik anlamında PES’mi FIFA mı? Yorumlarınızı bekliyorum.