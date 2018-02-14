Süper Bilgisayar Şampiyonlar Ligi Maç Skorlarını Tahmin Etti

İngiltere’de bir süper bilgisayara Şampiyonlar Ligi’nde yapılacak maçların kaç kaç biteceği soruldu. Süper bilgisayarın verdiği cevap Beşiktaş’ı memnun etmeyecek gibi duruyor. Diğer skorlarda da şu ana kadar tutturabilmişliği yok.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde muhteşem bir grup aşaması geçirerek son 16 turuna kaldı. Burada dünyanın en güçlü takımlarından Bayern Münih’le eşleşen Beşiktaş, çeyrek finale kalmak istiyorsa Bayern Münih’i geçmek zorunda.

Süper Bilgisayara Göre Beşiktaş’ın Şansı Yok

İngiltere’de bir süper bilgisayara Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacak 16 takımın nasıl sonuçlar alacağı soruldu. Bildiğiniz üzere Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları dün akşamdan itibaren oynanmaya başladı. Aralarında Beşiktaş - Bayern Münih maçının da olduğu 16 karşılaşmayı değerlendiren süper bilgisayar, Beşiktaş’ın Münih karşısında pek şansı olmadığını düşünüyor. Dün akşam oynanan Basel - Manchester City ve Juventus - Tottenham maçlarının skorlarını da tahmin eden süper bilgisayar, şimdilik skor tutturabilmiş değil.

Süper bilgisayara göre Şampiyonlar Ligi Sonuçları

Manchester City - Basel

Süper Bilgisayarın Tahmini: Basel 1-2 Manchester City (ilk maç), Manchester City 3-0 Basel (ikinci maç)

Gerçekte Olan: Basel 0-4 Manchester City (ilk maç)

Juventus - Tottenham

Süper Bilgisayarın Tahmini: Juventus 2-1 Tottenham (ilk maç), Tottenham 1-0 Juventus (ikinci maç)

Gerçekte Olan: Juventus 2-2 Tottenham (ilk maç)

Sevilla - Manchester United

Süper Bilgisayarın Tahmini: Sevilla 0-1 Manchester United (ilk maç), Manchester United 1-1 Sevilla (ikinci maç)

Shakhtar - Roma

Süper Bilgisayarın Tahmini: Shakhtar 1-0 Roma (ilk maç), Roma 1-2 Shakhtar (ikinci maç)

Porto - Liverpool

Süper Bilgisayarın Tahmini: Porto 1-2 Liverpool (ilk maç), Liverpool 2-1 Porto (ikinci maç)

Chelsea - Barcelona

Süper Bilgisayarın Tahmini: Chelsea 2-1 Barcelona (ilk maç), Barcelona 2-1 Chelsea (ikinci maç) (Penaltılarla Barcolana Alır)

Bayern Münih - Beşiktaş

Süper Bilgisayarın Tahmini: Bayern Münih 3-0 Beşiktaş (ilk maç), Beşiktaş 1-1 Bayern Münih (ikinci maç)

Beşiktaş - Bayern Münih maçının ilk ayağı 20 Şubat’ta Alianz Arena’da oynanacak. Süper bilgisayara göre Beşiktaş’ın 3-0 kaybedeceği maçı Türk halkı olarak heyecanla bekliyoruz. Sizce Beşiktaş - Bayern Münih mücadelesini kim kazanacak? Yorumlarınızı bekliyorum.