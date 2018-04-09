Şampuan Reklamlarının Foyası Ortaya Çıktı

Suave isminde bir firma, reklam sektörünü altüst edecek bir karar ile dünyanın en realist reklam kampanyasını gerçekleştirdi. Üstelik, rakiplerinin çektiği abartılı reklamlarda uygulanan hileleri tüketicilerin gözleri önüne sermekten dahi çekinmedi.

Hepimiz abartılı şampuan reklamlarına aşinayız. Sırf saçları ışıldıyor diye aşık olunan kadınlar, şaşkın bakışlar eşliğinde yere düşen dondurmalar ve benzeri daha birçok gerçek dışı tepki… Üstelik bahsi geçen şampuan reklamındaki ışıldayan saçlar hiç de gerçeği yansıtmıyor, saatler süren bakım ya da benzeri işlemlerin sonucu ortaya çıkarılıyor gibi görünmüyorlar mıydı? Peki size son derece samimi ve realist bir markanın bu tür reklamların foyasını bilerek ortaya çıkardığını söylesek?

Suave, ‘Hair You Can Believe’ sloganıyla ortaya attığı kampanyasında, kadınlara daha realistik bir bakış açısıyla şampuanların ya da bakım ürenlerinin en fazla ne kadar faydalı olabileceğini anlatmayı seçti. Bunu yaparken de abartılı reklamlara giden rakiplerinin foyasını ortaya çıkarmaktan geri kalmadı ve rakiplerinin reklam çekimleri esnasında uyguladığı hileleri bir bir izleyenlere sundu.

Örneğin, rüzgarda ahenkle dans eden o saçları gördüğünüzde, aslında o saçların arkasında yeşil adamların olduğunu ve o saç hareketlerini sağladığını biliyor muydunuz? Peki ya o reklamlardaki hacimli saçların birer takma saç olduğunu? Artık hepsine dair bir cevabımız var ve hiçbir şampuan reklamı bizi kolay kolay etkileyemeyecek.

Suave’nin bu cesur ve cüretkar hareketi ne gibi sonuçlar doğrurur, reklam sektörünün gelişimini ne yönde değiştirir bilinmese de tüketiciyi kandırmaya çalışmayan bu realist tavrı birçok reklamcı tarafından alkışla karşılanıyor.

Siz bilinçli Webtekno takipçileri ne düşünüyorsunuz, realist reklamların devri artık başlamalı mı? Ya da hafızalarımızı zorlarsak, Türkiye’de daha önce buna benzer bir reklam girişimine rastlamış mıydınız?