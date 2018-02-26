Samsung CEO’sundan Son Dakika ‘Galaxy X’ Açıklaması!

Mobil Dünya Kongresi’nin 2018 ayağında aylardır süren bekleyiş sona erdi ve Samsung, Galaxy S9 ve S9 Plus modellerini görücüye çıkardı. Ancak merak edilen konular arasında Samsung’un üzerinde ciddi bir çalışma yürüttüğü katlanabilir telefon Galaxy X de vardı. Doğrudan birinci ağızdan bir açıklama geldi.

Teknosa sponsorluğunda doğrudan Barselona’dan haberlerini bildirdiğimiz MWC 2018 etkinliğinde, Samsung’un aylardır konuşulan cihazları gün yüzüne çıktı. Galaxy S9 ve S9 Plus, tasarım açısından bir önceki modeline göre çok değişmese de işlemci gücü ve kamera kabiliyetleri açısından tam bir amiral gemisi oldu.

Samsung adına teknoloji medyasının ve tüketicilerin merak ettiği, söylenti kazanlarını fokur fokur kaynatan bir olay daha var. Katlanabilir bir gövdeye sahip olacağı söylenen ve 2018 yılı bitmeden tanıtılması beklenen amiral gemisi Galaxy X. Bugüne kadar sızıntılardan ve söylentilerden hareketle neredeyse kesinleşen cihaz hakkında Samsung CEO’su DJ Koh önemli açıklamalarda bulundu.

Galaxy X’in yalnızca bir pazarlama silahı olarak kullanılmayacağını ileten Koh, cihazın geliştirme aşamasında önemli noktaları atlattıklarını bildirdi. Açıkçası sadece pazarlama hamlesi olmadığını belirtmek biraz pazarlama kokan bir hareket olsa da dişli rakibi Apple’a da alttan alttan gönderme yapılmış hissi veriyor. Çünkü Apple’ın yeni nesil cihazı iPhone X’in üretimde yaşadığı sıkıntılar ve fiyatı, cihazın bir pazarlama taktiği olduğu söylentilerine neden oldu. (Başarılı bir pazarlamaydı, kabul etmek lazım)

DJ Koh sözlerine “Yeni bir kategori oluşturduğumuzda ve satışı başlattığımızda, en iyi kullanıcı deneyimini sağlamamız gerekiyor, bu konuda güven duymamız lazım.” şeklinde devam etti. Galaxy X’in bu yıl piyasaya sürüleceğine ilişkin bir soruya ise “Söylentileri bazen dinlemiyorum, kulağım o kadar sağlıklı değil” yanıtını verdi.

Mobil cihaz üreticilerinin cihazlarda tasarımsal değişiklikler yapması günden güne zorlaşıyor. Değişiklikler bir bakıma sadece donanımsal, yazılımsal ve özellikle de kamera boyutunda gerçekleşiyor. Katlanabilir bir cihaz kategorisiyle tüketiciye seslenmek, iPhone 8’den sonra Galaxy S9 ile bir kez daha ispatlanan önemli bir alışkanlığı kırmak anlamına geliyor. Apple her ne kadar iPhone X ile bunu yapmış olsa da yaşanan sorunlardan dolayı etkisi giderek azalıyor. Samsung ise piyasaya sürdüğü her sınıfı, sürdürülebilir bir stratejiyle yapılandırıyor.

2016 yılında Samsung tarafından resmi olarak patenti alınan OLED ekranlı katlanabilir cihazın adı DJ Koh’un da doğrulamış olduğu gibi Galaxy X olacak. Ocak ayındaki raporunda Samsung, katlanabilir cihazlar gibi atılımlarla, mobil cihaz sektöründe değişimlerin başını çekmek istediğinin de sinyallerini vermişti. Muhtemelen çok yakın zamanda bu adımın gerçekleştiğini de göreceğiz.

Bu arada, Samung Galaxy S9 lansmanından hemen sonra Barcelona’daki Samsung standında ilk ön incelememizi yaptık, aşağıdan izleyebilirsiniz. Takipte kalın :)