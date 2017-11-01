Resmi Gazete’de yayınlanan kararın ardından kullanılması yasaklanan cam filmler için Samsun Emniyet Müdürlüğü, sürücülere 3 aylık ek süre verdi.

Birkaç gün önce Resmi Gazete’de yapılan açıklamayla birlikte yalnızca fabrikasyon çıkışlı olan cam filmler dışında tonu nasıl olursa olsun, araçlarda cam filminin kullanılması yasaklanmıştı. 200 ila 470 TL arasında değişen cezai uygulaması sebebiyle araç sahipleri tamircilere akın etmiş, kısa zamanda bu durumla alakalı olarak bir piyasa oluşmuştu -’şu kadara sökülür’ gibi-. Hatta bunu fırsata çevirenler olmuş ve Mersin Minibüsçüler Odası Başkanı Abdülaziz Biricik, konuyla ilgili şikayetlerini dile getirmişti. İşte muhtemelen tüm bu sebepler, Bakanlığın konuya el atmasına sebep oldu.

2016 yılında serbest bırakıla cam filmi yasağı, bu yıl gelen tüm eleştirilere rağmen tekrar getirilmişti. Bakanlık, araçların İmal, Tadil ve Montajı hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiğini ve Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır" hükmünün geçerli olacağını açıklamıştı.

İllerde yapılan denetimler sonucu araç sahiplerine 400 TL’den fazla cam filmi cezası kesilmeye başlandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü ise il bünyesinde bir karar alarak sürücülere 3 aylık bir süre tanıyıp fabrikadan çıkışlı orijinal film ve karartmalar dışında sonradan takılan filmlerin çıkarılması için 3 aylık bir süre tanıdı. Sürücüler, 1 Şubat 2018 tarihine kadar araçlarındaki filmleri çıkarmak zorundalar.