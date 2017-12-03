Samsun Valisi Kaymak: Samsung, Samsun'un Önüne Geçmemeli

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Samsun'un tanıtımını artırmak ve şehir ile ilgili fotoğrafların paylaşımını yükseltmek için başlatılan 'LikeSamsun' projesi töreninde konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, ilginç açıklamalarda bulundu.

Vali Kaymak, "İnternet tarayıcılarında Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor' diyorlar. Ben de bazen Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor. Samsung dünya markasıdır. Ama Samsun'un önüne geçmemesi lazım" dedi. Samsun'un tanınırlığının artırılması bağlamında oluşturulan proje kapsamında 'LikeSamsun' hashtagi ve www.likesamsun.city adlı internet sitesi kuruldu.

Site ve hashtag üzerinden yurttaşların Samsun ile ilgili çektikleri fotoğrafları paylaşmaları istendi. Paylaşılan fotoğraflar arasından seçim yapan kurul, fotoğraf sahiplerine Atakum İlçesi'nde bulunan Golf Tesisleri'nde düzenlenen bir törenle ödül verdi.

Törende açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'un arama motorlarında Samsung'dan daha sonra geldiğini vurgulayarak "Bazen, 'İnternet tarayıcılarından Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor' diyorlar. Ben de bazen Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor. Samsung dünya markasıdır ama Samsun’un önüne geçmemesi lazım. Bu konuda Samsun’u seven, gönül veren Samsun’un geleceği için çırpınanlardan bu projenin desteklenmesini istiyorum." ifadelerini kullandı. Sitenin daha fazla duyulmasının daha fazla fotoğrafın paylaşılmasını sağlayacağını söyleyen Vali Kaymak, böylelikle Samsun'a karşı büyük bir hareket,n başlayacağını belirtti.