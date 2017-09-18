Samsung 1.000 FPS Kamera Modülüyle Sony'e Meydan Okuyor!

Samsung'tan gelen doğrulanmamış bilgilere göre firma gelecek amiral gemisi modellerinde kullanmak üzere 1.000 FPS video kayıt kapasitesine sahip bir kamera modülü üzerinde çalışıyor.

Sony'nin ilk olarak Xperia XZ Premium ile tanıttığı çip üzerinde depolamalı kamera teknolojisi, kameranın fotoğrafları çok hızlı bir şekilde kendi hafızasında depolamasına imkan sağladığından 960 FPS gibi standart telefon kameralarıyla mümkün olmayacak ağır çekim videolar mümkün hale geliyor.

Samsung'tan gelen ve henüz kesin olup olmadığı bilinmeyen bilgilere göre firma Kasım ayında kullanıma hazır hale getirmek üzere bahsettiğimize benzer bir kamera teknolojisi üzerinde çalışıyor. Kameranın kartına entegre edilen hafıza çipi, görüntülerin RAM'e gönderilmesinin yavaşlığından cihazı kurtarıyor ve 1.000 FPS gibi hızlarda videolar çekmeye imkan sağlıyor. Sony'nin bu probleme çözümü üç katlı bir kamera entegresi oluşturmak oldu; pikseller, kontrol kartı ve depolama. Samsung da aynı prensiple çalışacak olsa da patent haklarını ihlal etmemek amacıyla iki katlı bir kameranın yan tarafına depolama çipini entegre edecek.

Sony'nin tasarımı kadar karmaşık ve kaliteli bir dizayn olmasa da Samsung bir avantaja sahip. Kamerada yer alacak olan tüm çipsetleri kendi üretebilme kapasitesine sahip olan Samsung, Sony gibi hafıza birimlerinde Micron adındaki hafıza birimi üreticisine bağlı kalmak zorunda değil. Bu kamera eğer gerçek olursa gelecek Galaxy S telefonlar için bir üstünlük daha getirecek. Şuan hem Sony hem Samsung marka kameralar kullanan S8 modelleri, Kore'de Samsung üretimi sensöre sahipken ABD'de ise Sony sensöre sahip. Bahsettiğimiz kamera gerçek bir ürün haline geldiğinde tüm dünyadaki amiral gemisi Samsung modellerinde firmanın kendi kamera modülleri kullanılacaktır.