Samsung, 12MP ve 24MP'lik İki Yeni Kamera Sensörünü Duyurdu!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelecek yıllarda cihazlarında kullanacağı kamera sensörlerini duyurdu.

Samsung’ın kamera sensörü markası ISOCELL, Fast ve Slim olmak üzere iki yeni sensörünü duyurdu. İlk sensör, mevcut 12MP Dual Pixel kameranın daha küçük bir versiyonu. İkincisi sensör ise 24MP olmasına karşın daha da küçük bir yapıda ve kaybolan alanı telafi etmek için ‘Pixel Binning’ (Piksel Gruplama) kullanıyor.

(ISOCELL Fast 2L9 12MP 1.28μm Pixel)

12 megapiksellik ISOCELL Fast 2L9 sensör yalnızca 1.28μm piksel genişliğine sahip. Bu da 1.4μm piksel genişliği olan Galaxy S8 kamerasından daha ince olduğunu gösteriyor. Sensör, yüksek hassasiyetli otomatik odaklama için her pikselde iki foto diyot bulunan Dual Pixel teknolojisini kullanıyor. Bu sayede Samsung, tek kameralı cihazlarda dahi arka plan bulanıklığı efekti yaratabiliyor.

(ISOCELL Slim 2X7 24MP 0.9μm Pixel)

ISOCELL Slim 2X7 ise 24MP çözünürlük sunuyor. Ayrıca sensör, 0,9μm pikseller ile 1μm’dan daha ince pixeller sunan ilk cihaz olma özelliğini taşıyor. ISOCELL Slim 2X7, Samsung’un Tetracell ismini verdiği teknoloji ile düşük ışıkta hassasiyeti arttırmak için dört adet komşu pikseli birleştiriyor. ISOCELL, yeni sensöründe bulunan Derinlik Yaratma İzolasyonu ile deha geniş dinamik aralık ve daha az renklerin karışımını vaat ediyor.

Her iki sensör de ince tasarımlı cihazlar için geliştirildi ve kamera çıkıntısı bulunmamaktadır. Yeni sensörler hem ön hem de arka kameralar için kullanılabilecekler, fakat bu sensörleri ilk olarak hangi cihaz üzerinde göreceğimiz şu an için büyük bir soru işareti.