Samsung Galaxy J Serisinin Özellikleri ve Fiyatları!

Samsung'un, 2017'de çıkaracağı Galaxy J serisinin özellikleri ve fiyatları ortaya çıktı. Ülkemizde de sıkça kullanılan J serisinin yeni modeliyle neler gelmiş her beraber bakalım.

Samsung, Galaxy S8 ile piyasaları sallamaya devam ederken, ülkemiz gibi Galaxy S8’in fiyatını çok yüksek bulan bazı ülkeler fiyat performans telefonlarına yöneliyor. Samsung’un bu kullanıcılar için çıkarmaya hazırlandığı 2017 model Galaxy J serisinin özellikleri ve fiyatları, Avrupa lansmanı öncesinde Hollanda’lı bir mağaza tarafından açıklandı. Galaxy J3, J5 ve J7 isimleri ile çıkacak 2017 model telefonların Temmuz ayında satışa sunulması bekleniyor. Ülkemizde de birçok kişinin bu telefonları tercih edeceği düşünülüyor. Gelin bu üç 2017 model telefonun özellikleri ve fiyatlarını inceleyelim.

Samsung Galaxy J7(2017) Teknik Özellikleri ve Fiyatı

5.5 inç 1080x1920p Full HD AMOLED Ekran

Exynos 7870 Yonga Seti (1.6 GHz dört çekirdekli)

3 GB RAM

16 GB Dahili Depolama Alanı

microSD Kart desteği

13 megapiksel arka kamera

13 megapiksel ön kamera

3.600 mAh batarya

Parmak izi okuyucu

Avrupa fiyatı: 382 dolar(1.340 TL)

Samsung Galaxy J5(2017) Teknik Özellikleri ve Fiyatı

5.2 inç 1280x720p HD AMOLED Ekran

Exynos 7870 Yonga Seti (1.6 GHz dört çekirdekli)

2 GB RAM

16 GB Dahili Depolama Alanı

microSD Kart desteği

13 megapiksel arka kamera

13 megapiksel ön kamera

3.000 mAh batarya

Parmak izi okuyucu

Avrupa fiyatı: 315 dolar(1.106 TL)

Samsung Galaxy J3(2017) Teknik Özellikleri ve Fiyatı

5 inç 1280x720p HD TFT Ekran

Exynos 7570 Yonga Seti (1.4 GHz dört çekirdekli)

2 GB RAM

16 GB Dahili Depolama Alanı

microSD Kart desteği

13 megapiksel arka kamera

5 megapiksel ön kamera

2.400 mAh batarya

Avrupa fiyatı: 245 dolar(860 TL)

Bu fiyatların üzerine ülkemizin vergilerini de ekleyeceğimizi unutmayalım. Eğer Samsung marka bir telefon ve Android 7.0 Nougat kullanmak istiyorsanız, Galaxy J 2017'nin en uygun fiyatlı seri olduğunu söyleyebilirim.