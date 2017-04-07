Samsung, yaptığı açıklamada 2017'nin ilk çeyreğini rekor kar ile kapatacak. Önceki sene aynı zamana göre %50 artış söz konusu.

Samsung, 2016 senesini büyük bir vurgun yiyerek kapattı. Note 7’den önce her şeyin mükemmel gittiği Samsung’da, Note 7 ile birlikte her şey tersine dönmüş ve şirket için çok önemli bir sürece geçilmişti. Bu süreç, Galaxy S8 tanıtımı ile yıkılmış gözüküyor. Samsung Electronics’in birinci çeyrek 2017 kazanç rehberi çıktı ve şirket, 50 trilyon won(yaklaşık 44 milyar dolar) gelirle 9.9 milyon won(yaklaşık 8.7 milyar dolar) kar etmeyi öngörüyor. Bu durum, geçen sene aynı zamanda 6.68 trilyon won elde eden Samsung’un, bu seneyi %50 artış ile açtığını gözler önüne seriyor.

Bununla beraber yıllık bazda satış artışı olmasına rağmen, genel olarak düz bir satış dönemi bekleniyor. Samsung’un 2016 yılı birinci çeyrek geliri 49.78 trilyon won’du. Ancak bunun arkasında geçen sene çıkan Galaxy S7 ile bu sene çıkan Galaxy S8’in her zaman Nisan sonunda çıkması başarı olarak gösterilebilir. Çünkü Galaxy S7 de ve Galaxy S8 de, gelirlere daha çok 2. çeyrek için katkı yapacaklar. Geçen sene iptal edilen Note 7’nin, sadık Samsung kullanıcılarında Galaxy S8’e yönelmesini sağladığı düşünülüyor.

Samsung, içerisinde yer alan yolsuzluk iddiaları ve Note 7 vakasından sonra bile sağlam bir şekilde ayakta durmayı başardı. Samsung’un ilk çeyrek performansının kesin bilgileri için birkaç hafta daha beklememiz gerekiyor.