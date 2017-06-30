Akıllı telefon ekranı, özellikle OLED panel üretiminde uzun süredir sektörün lideri olan Samsung, 2017 birinci çeyreğinde de bu konumu korudu.

Akıllı telefon ekranlarına yaptığı büyük yatırımlarla uzun zamandır kalite ve kazanç bakımından lider konumda yer alan Samsung, sektörde ölü zaman olarak kabul edilen birinci çeyrekte de hatrı sayılır bir kazançla birinci oldu.

2017'nin birinci çeyreğinde 3,5 milyar dolar gelir elde eden Samsung, 9 inçten daha küçük ekranlar alanında %27,2'lik pazar payına sahip oldu. 2016'nın birinci çeyreğine göre akıllı telefon ekranı pazar hacminde de artış gerçekleşti. Bu artışın nedeni ise yeni çıkan kıvrımlı ve esnek panellerin daha pahalı olması.

13 milyar dolarlık endüstride %27,2'lik pazar payı olan Samsung'u %17,8 ile JDI takip ediyor. LG Display Co. ve Çinli BOE Technology Group ise ikilinin arkasındalar.

Sayılardan oldukça etkilendiklerini belirten analistler, birinci çeyreğin ölü sezon olmasına rağmen böyle kazanç getiren cihazların Samsung'un yeni yıldızları Galaxy S8 serisine bağlıyorlar.