Galaxy A8, Parmak İzi Okuyucusunun S9'daki Yerini Gösteriyor

Bugün açıklanan A8 ve A8+ modellerinde parmak izi okuyucusunun kameranın hemen altında yer alması, yoğun eleştiriler sonrasında Samsung'un artık parmak izi okuyucusunu kamera altına yerleştirmeye devam edeceğini gösteriyor.

Galaxy A8 ve A8+ adını verdiği 2018 yılı orta seviye modellerini açıklayan Samsung, cihazların teknik özellikleri ve fiyatları hakkında bilgi vermeyerek, daha önceki modelleriyle bir karşılaştırma yapılmasının önüne geçti.

Fakat görüntü itibariyle ele alacak olursak, parmak izi tarayıcısı, 2017 yılı A5 ve A7 modellerinde olduğu gibi ekranın alt bölümünde yer almıyor. Hatta Galaxy S8, S8+ ve Note 8’deki gibi kameranın sağında, asimetrik bir konumda da yer almıyor tarayıcı yeni modelde. Bilakis arka yüzde, kameranın hemen altında, metal bir ayıraç ile ayırılmış şekilde duruyor.

Tutarlı tahminleriyle bilinen, yeni çıkacak Galaxy modellerini CAD tasarımlarıyla sızdıran güvenilir kaynaktan gelen Galaxy S9 ve S9+ ile ilgili son çıkan sızıntıları hatırlıyor musunuz? İşte o çizimlerde de S9’un parmak izi tarayıcısının yeri, tıpkı bugün kurumsal olarak açıklanan 2018 A8 modelinde olduğu gibiydi. Bu nedenle bahse gireriz ki Samsung, S8 ve S8+ modellerinde parmak izi tarayıcısına atfettiği ve bir çok ihtilafa neden olan konumu, yeni çıkacak olan S9 modelinde tıpkı bugün çıkardığı modelde olduğu gibi çözüme kavuşturacak. Bildiğiniz üzere elleri küçük olan bir kullanıcının Note 8’de parmak izi tarayıcısına dokunması, neredeyse imkansız gibi.

Galaxy S9 ve S9+ modellerinde tarayıcının kameranın altına yerleştirilecek olması, olası kirlenme ihtimalini bütünüyle çözüme kavuşturmayacaktır belki ama, en azından hem sağ elini kullananlar, hem de sol elini kullananlar için çok daha ergonomik olacaktır.