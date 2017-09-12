Bir Sonraki Galaxy Note, Katlanabilir Ekranlı Olabilir!

DJ Koh, 2018 yılında katlanabilir ekranlı bir ürün çıkarabileceklerini açıkladı.

Katlanabilen ya da bükülebilen ekranlar üzerindeki çalışmaları daha önce duymuşsunuzdur. Birçok uzmana göre ekran teknolojilerindeki bir sonraki devrimsel yenilik katlanabilir ekranlar olacak. Fakat bu çalışmaların ne zaman sonuçlanacağı ve katlanabilir ekrana sahip bir ürünü ne zaman elimize alabileceğimiz bilinmiyor. Yani bugüne kadar bilinmiyordu.

Samsung’un mobil ürünler başkanı Koh Dong-jin, ilk esnek ekranlı ürünlerinin 2018 yılında hazır olabileceğini açıkladı. Bu haber her ne kadar heyecan verici olsa da hemen umutlanmamakta fayda var. 2016 yılında da bazı patent çizimleri görmüş ve 2017 yılında katlanabilir ekranların hayatımıza girebileceğini öğrenmiştik fakat bu gerçekleşmemişti.

Koh, Note serisinde katlanabilir ekran görmek için hedefi 2018 olarak koydu fakat hala üstesinden gelemedikleri bazı sorular olduğunu ve bu nedenle net bir takvim oluşturmadıklarını belirtti. Bu da katlanabilir ekranların çıkış tarihinin ertelenebileceği anlamına geliyor.

Samsung, Google Home ve Amazon Echo'ya rakip bir yapay zeka destekli hoparlör geliştiriyor. Zaten mevcut dev rakiplerine kısa zaman sonra HomePod ile Apple da katılacak. Samsung, Bixby destekli bir yapay zeka hoparlörü üzerinde çalışırken aynı anda katlanabilir ekranlı bir cihaz çıkarmayı başarabilir mi, bekleyip göreceğiz.