Samsung, 2018 Model Galaxy A5'i Web Sayfasında Listeledi

Samsung'un orta segment telefonları arasında yer alan A5'in beklenen 2018 modeli, şirketin web sayfasında listelenmeye başladı.

Samsung’un çok yakında yeni orta sınıf Galaxy A5(2018) telefonunu duyurması bekleniyor. Kısa süre önce Galaxy A5(2018) ve Galaxy A7(2018) ile ilgili birden fazla rapor ortaya atılmıştı ki, sonunda somut bir adım görebildik. Samsung’un Güney Kore’deki resmi web sayfası Galaxy A5(2018)’i listeledi. Web sayfasında resmi olarak telefonu listeleyen Samsung, bunun dışında detaylı bilgi vermekten kaçındı.

Samsung’un web sayfasında Galaxy A5(2018)

Galaxy A5’in 2018 versiyonunda Samsung’un Exynos 7885 işlemcisi olacak. Bu çip kısa süre önce Bluetooth 5.0 sertifikası almayı başarmıştı. Telefonun bu sayede Bluetooth 5.0’ı destekleyen ilk orta sınıf telefon olacağını görüyoruz.

18.5:9 en boy oranı ve Infinity Display özelliği ile geleceği doğrulanan Galaxy A5(2018)’in ön tarafında bir parmak izi okuyucunun bulunması bekleniyor. 2018 model Galaxy A5'te ortaya çıkan bilgiler arasında 4 GB RAM'in de olacağı yer alıyor.

Güney Kore’de görülen Samsung’un yeni orta sınıf telefonu, SM-A530 model numarasına sahip. Bir önceki model Galaxy A5(2017) SM-A520 model numarasına sahipti.

Samsung’un orta segment serisi olan A(2018) serisinin Ocak 2018’de piyasaya çıklasını bekleniyor.