Bilişim sektörüne genel anlamda baktığımız zaman, Samsung’ın her daim ilklere imza attığını ve adından sıkça söz ettirdiğini söyleyebiliyoruz. Hele bir de akıllı telefon, televizyon, bilgisayar ve buna benzer birçok sektörde boy gösterip bunca başarıya imza atmak, hiç de kolay bir iş değil. Bu anlamda Samsung, piyasada bir ilk olarak 32GB DDR4 SO-DIMM bellek modüllerinin üretimlerine resmen başladığını duyurdu.

Küçük ana hatlı çift sıralı bellek modülleri olarak bilinen SO-DIMM bellekler, ufak boyutları ve büyük taşıma kapasiteleri ile anılan bir bellek çeşididir. Dizüstü bilgisayarlarda ve Intel'in Next Unit of Computing (NUC) gibi mini PC modellerinde sıkça kullanılan bu belleklerin en yüksek kapasitelisi, şimdiye kadar 16GB idi. Samsung, bu konuda bir ilki başararak işçiliği 10 nanometre sınıfına indirdi ve çıtayı bir hayli yükseltti. Tabii 10 nanometre deyince birçoğunuz tam olarak nasıl bir boyuttan bahsettiğimizi anlamadı bile. Şöyle ki bir A4 kâğıdın kalınlığı yaklaşık 1500 nanometreye tekabül ediyor. Yani bu yeni nesil belleklerin içerisinde yer alan transistorler gözle görülemiyor bile! Bu da demek oluyor ki çok daha az alan, çok daha yüksek bellek kapasitesi!

Şirketin bellek çalışmalarından sorumlu ve üst düzey yöneticilerinden birisi olan Sewon Chun, “Geliştirilen bu yeni teknoloji ile birlikte oyun bilgisayarları her zamankinden çok daha güçlü ve etkileyici olacak” şeklinde açıklama yaparken, yeni DRAM teknolojisinin yalnızca oyun bilgisayarları için değil, diğer üst sınıf dizüstü bilgisayarlarında gelişmesinde büyük rol oynaması için Samsung’un çalışmalarına devam edeceğini belirtildi.

Bilindiği gibi eski 16GB SO-DIMM bellekler 20nm sınıfına giriyordu ve piyasaya sürüleli yaklaşık dört yıl olmuştu. Yıllar sonra gelen bu güncelleştirme ile birlik de RAM'in kapasitesinin 32GB’a çıkarılmasının yanı sıra, %11 daha hızlı ve %39 daha fazla enerji tasarrufuna sahip olduğunu da ekleyelim. Alınan verilere göre bahsedilen bu çalışma hızları 2666 seviyesine kadar yükselirken, 128GB kapasiteye sahip üst düzey dizüstü bilgisayarlar için dört adet 32GB SO-DIMM DDR4-2666 RAM kullanılması öngörülüyor.

Yine bu konuda elimizde bir hayli ilginç veriler bulunuyor. Buna göre iki 32GB DDR4 modülüne sahip 64GB kapasiteli bir dizüstü bilgisayar bellekleri kullanırken 4.6W, boşta olunca ise 1.4W’dan az enerji tüketiyor. Bu da demek oluyor ki günümüz oyun bilgisayarlarına kıyasla toplam da güç kullanımı %39 ile %25 oranında azalıyor. 16GB modüllerle kıyaslanan bu verilere bakınca, büyük oranda tasarruf sağlandığını rahatlıkla görebiliyoruz.

Buraya kadar her şey oldukça iyi. Ama şunu belirtmek gerekir ki bu yeni teknoloji maddi anlamda biraz tuzlu olacağından, orta sınıf bilgisayarlar ya da standart dizüstü modellerinde kullanılmasına pek sıcak bakılmıyor. Bu açıdan Samsung’ın ürünü üst sınıf dizüstü modelleri ve oyun bilgisayarlarında kullanmak istemesi oldukça mantıklı.