Samsung Oyun İçin 49 İnçlik Bir Oyuncu Monitörü Çıkardı!

Samsung bu yeni üç monitörü ile oyuncuların gönlünde taht kuracak.

HDR özelliği olmayan bir 4K ekran almak, HDR'li ekranların 500 dolardan ucuz olduğunu düşündüğümüzde mantıksız olurdu. Bu yüzden piyasada yeterli HDR monitör çeşidi olmaması şaşırtıyordu. Şanslıyız ki Samsung, satışa sunacağı yeni üç model QLED ekranı ile oyuncuların bu konudaki eksikliğini tamamlayacak. Bu yeni üç model, 27 ve 32 inçlik CHG70s ve 49 inçlik devasa CHG90 olacak. Bu modeller 1.07 milyar farklı renk paleti, 1 ms tepki süresi ve 1800R kavis ile geliyor.

Samsung'un açıklamasına göre sadece büyük televizyonlarda kullanılan QLED teknolojisi oyunları tam da oyun üreticilerinin olmasını istediği gibi gösteriyor. Bu teknoloji, daha canlı renkler ve daha keskin kontrast ile görüntü kalitesini ve oyun keyfini oldukça yükseltiyor. HDR bir içeriğiniz varsa siyah seviyelerini daha derin tecrübe ederken daha geniş bir renk paleti ve ekstra parlaklık ile normal ekrandan daha iyi performans alabiliyorsunuz.

Detaylı olarak belirtirsek bu model profesyonel DCI-P3 renk paletinin %95'ini üretebiliyor. Ayrıca 144 Hz yenileme süresi ve dört kanallı tarama yöntemi sayesinde de tüm ekran boyunca bulanık olmayan bir görüntü sağlanıyor. Monitörler Radeon'un yeni FreeSync 2 sistemiyle de tam uyumlu olarak geliyor. Samsung'a göre bu yeni modeller uçuş simülatörleri, FPS ve aksiyon oyunları için üretildi.

QLED teknolojisi LCD panellerin LED ile aydınlatılması ile üretiliyor. Fakat standart LED ekranlardan farkları ise kullanılan "quantum dot" adındaki nano parçacıkların daha doğru renk ve parlaklık üretebilmesiydi. Kendi ışıklarını üretebilen OLED teknolojisi kadar iyi kontrast veremese de bu monitörlerin başka avantajları da var. Samsung'a göre bu modeller teorik olarak daha fazla parlaklık üretebildikleri gibi (1500-2000 nit) görüntüleri de daha doğru bir şekilde aktarabiliyorlar. Bu da belirtilene göre dünyada bir ilk olacak.

Ayrıca Samsung, EA, Dice, Ghost Games gibi firmalar ile beraber çalışarak Need for Speed, Star Wars Battlefront II vb. gibi oyunlara HDR içerik getirmeye çalışıyor.

Bu yeni üç model çözünürlükleri dışında tamamen aynı özelliklere sahip olacaklar. 27 ve 32 inçlik modeller QHD (2560 x 1440) olacakken 49 inçlik model alışılmamış bir UHD (3840 x 1080) çözünürlük sunacak. Ayrıca 49" boyutundaki modelde ekstradan bir mini display girişi konumlandırılmış. Fiyatları da şimdilik sırasıyla 27", 32", 49" olmak üzere $599 (2120 TL), $699 (2474 TL) ve $1499 (5306 TL) olarak belirlendi.