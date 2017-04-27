4G'li, Flaşlı Ön Kameraya Sahip Samsung Z4 Doğrulandı!

Samsung orta seviyede fırtınalar estirecek Z serisinin yeni üyesini doğruladı. Cihaz Tizen 3.0 bağlantı sertifikası ile gelecek.

Amirali Galaxy S8 ile şovuna devam eden Samsung, birçok farklı cihazı da piyasaya sürmeye devam ediyor. Hindistan gibi orta ve düşük seviyeli akıllı telefonların oldukça ilgi gördüğü pazarları fazlasıyla önemseyen Koreli firmanın Z4 modeli doğrulandı ve cihaz yakında satışa sunulacak.

Ancak Tizen 2.4 sertifikası bulunan Z2’lerin bir üst modeli daha doğrulandı. Kablosuz bağlantı konusunda çok daha iyi performans sunacak Z4’ün ülk ayrıntıları elimize ulaştı. Çift SIM kart yuvasına sahip cihaz ayrıca, 4G desteği de sunacak.

Samsun Z3 ise; 5 inçlik 720*1280 piksel çözünürlüklü ekran, dört çekirdekli MAli-T400 işlemci, 8GB dahili depolama alanı, 1GB’lık RAM ile gelmişti. Arka kameranın 8 MP ön kameranınsa 5 MP çözünürlüklere sahip olması, gayet güzel bir seçenekti. Tüm bu donanımlar da 2400 mAh’lık gayet yeterli bir bataryayla desteklendi.

Z4 içimn Samsung’un bu özelliklerin yanı sıra bataryayı 2.020 mAh seviyesine düşürdüğünü, yukarıda belirttiğimiz gibi yüksek bağlantı hızını garantilediğini ve ön kameraya bir adet flaş yerleştireceğini belirtelim.

Cihazın fiyatı hakkında net bir bilgi elimize ulaşmasa da bir alt modeli Z3’ün şu an 100 dolar gibi güzel bir rakama alıcı buluyor. Bu da yaklaşık olarak 400 TL gibi güzel bir rakama tekabül ediyor, yani yeni Z4’ün bu fiyat aralığından uzaklaşması imkansıza yakın. Ülkemizde satışı bulunmayan Z3’ün abisi Z4, bakalım üst düzey bağlantı teknolojileriyle ülkemize gelecek mi?