Samsung 5.3 inç Galaxy S8 Mini Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Galaxy S5'ten bu yana Mini bir model çıkarmamış olan Samsung, S8 serisiyle bunu değiştirebilir.

Samsung'un çıkardığı mini modeller şimdiye kadar hep isimlerinde amiral gemilerini taşımalarına rağmen onların donanımının yanından bile geçemeyecek cihazlardı.

En son Galaxy S5 Mini modeliyle bir amiral gemisine küçük model üretmiş olan Samsung, bildiğiniz üzere hiç Sony gibi tam donanımlı bir kompakt telefon üretmemişti. Bu sene çıkan popüler serisi Galaxy S8 için 5.3 inçlik bir ekrana sahip S8 Mini üzerinde çalıştığına dair duyumlar aldığımız Samsung, telefona ciddi özellikler yüklemeyi düşünüyor.

Donanımsal olarak telefonun Snapdragon 821 (S8 serisindeki 835'ten bir yıl önceki sistem çipi), 4 GB RAM, 32 GB dahili hafıza ve Iris tarayıcısı olacağını tahmin ediyoruz. 5.3 inç ekrana sahip olacak telefon, yüksek ekran-gövde oranı sayesinde 4.7 inçlik bir telefon hissiyatı verecek.

Samsung Galaxy S8 Mini, her şekilde amiral gemisi abisine S5 Mini'ye kıyasla çok daha yakın olsa da, performans olarak Sony Xperia Compact serisi telefonlara yetişebilecek mi birlikte göreceğiz.