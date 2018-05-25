Samsung’un orta sınıf yeni akıllı telefonu Galaxy J6 (2018), sonsuz ekran (infinity display) özelliği ve Super AMOLED görüntüleme teknolojisiyle kullanıcılarının beğenisine sunuluyor.

Samsung'un yakında duyuracağı yeni akıllı telefon Galaxy J6'ya ait bir video paylaşıldı. Firmanın genellikle üst sınıf modellerinde kullandığı 18.5:9 görüntü oranına sahip bir ekranla gelmesi beklenen cihaz, son derece ince çerçevelerle karşımıza çıkıyor. 720x1480 HD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran, 5.6 inç boyutunda. Tanıtım videosunda J6 modelini başka bir telefonla kıyaslayan Samsung, ekranın ne kadar canlı ve parlak renkler sunduğunu bizlere sergiliyor.

Teknik özelliklere değinecek olursak, gücünü 1.6GHz. hızında çalışan 8 çekirdekli Exynos 7870 yonga setinden alan cihaz, grafik biriminde de Mali-T830 MP1 GPU ile desteklenerek vitrinlerdeki yerini alıyor. İki farklı RAM ve dahili depolama alanı seçenekleriyle gelen telefonu ister 3GB RAM ve 32GB depolama kapasiteli olarak, ister 4GB RAM ve 64GB depolama kapasiteli olarak satın alabilirsiniz.

Arka tarafta 13 megapiksellik f/1.9 diyafram değerine sahip bir arka kamera ve ön tarafta da 8 megapiksel değerinde bir selfie kamerası bulunmakta. Cihazın ekran kilidini açmak için parmak izi taramasına ek olarak yüz tanıma özelliğinin de bulunduğunu belirtelim. 3000mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olan cihaz, kutudan çıktığı gibi Android 8.0 işletim sistemiyle bizleri karşılıyor.

Galaxy J6’nın bir kaç gün önce Hindistan’da piyasaya sürülen 3GB RAM ve 32GB depolama kapasiteli modeli, 206 dolardan, 4GB RAM ve 64GB depolama kapasiteli modeli ise 243 dolardan satışa sunuldu. Cihazın, yılın ilerleyen günlerinde başka marketlere de dahil olması bekleniyor.