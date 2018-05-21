Samsung ev sahipliğinde düzenlenen 3GPP final toplantısında 5G ağı için gerekli performans şartları ve standartları belirlenecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün yaptığı açılış ile birlikte 21-25 Mayıs tarihlerinde Güney Kore’nin Busan kentinde gerçekleşecek ve 5G mobil iletişim standartlarını sonuçlandırmayı amaçlayan 3. Nesil Ortaklık Projesi(3GPP) çalışma grubu toplantısına ev sahipliği yapmaya başladı.

Şirketin açıklamasına göre toplantıya Samsung, Qualcomm gibi cep telefonu ve parça tedarikçilerinin yanı sıra Verizon, AT&T, NTT DoCoMo, KT ve SK Telecom gibi büyük mobil operatörlerin de bulunduğu 1500 uzman katılacak. Amaç ise 5G faz-1 standardını tamamlamak olacak. Toplantı sırasında tüm çalışma grupları söz konusu teknoloji için test metotlarını sunacaklar.

RAN4 çalışma grubu, 5G istasyonları ve 3.5GHz ile 28GHz bantlarını içeren baz istasyonları için gerekli performans şartlarını belirleyecek. Geçtiğimiz Aralık ayında 3GPP, 5G’ye bağlanmak için mevcut 4G LTE hatlarında olan bir 5G Non-Standalone (NSA) için ilk onayı vermişti. Samsung Electronics tarafından geliştirilen ve bazı yeni teknolojileri içeren bir 5G standardı da bu toplantıda finalize edilecek.