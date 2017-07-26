Samsung 6 GB Ram'li Kapaklı Telefon Geliştiriyor

Gelen sızıntılara göre Samsung, amiral gemisi donanımına sahip bir kapaklı telefon üzerinde çalışıyor.

Samsung, yeni bir kapaklı telefon geliştiriyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl 'SM-W2017' kod adlı telefonun yeni modeli ise SM-W2018 kod adını almış durumda. Daha önce Snapdragon 821 ve 6 GB RAM ile geleceği söylenen cihaz, yeni gelen sızıntıya göre Snapdragon 835, 6 GB RAM ve 64 GB depolama ile gelecek.

Bu özellikler, cihazı şu ana kadar çıkmış en güçlü kapaklı telefon yapacak. Ancak kapaklı telefonların tüketici tarafından ne kadar rağbet göreceği düşündürücü. Full HD çözünürlükte olan cihaz 4.2 inçlik bir ekrana sahip. Ön tarafında 5, arka tarafında 12 megapiksellik kameranın bulunduğu telefon, 2300 mAh'lik bir bataryaya sahip.

Tasarım ve özellikler bakımından geçtiğimiz yıl çıkan modelden çok da farkı olmayan cihaz, yalnızca işlemcisini ve RAM'ini güçlendirmiş. Belki bir ihtimal bu kez parmak izi tarayıcı da eklenebilir. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Android 6.0 Marshmallow ile kutudan çıkan telefon, bu yıl muhtemelen Android'in son sürümü Nougat ile çıkacaktır.