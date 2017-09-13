Samsung 600KM Yol Sağlayan Araba Bataryası Yaptı!

Samsung elektrikli araçların ihtiyaçlarına nokta atışı yaparak çözüme kavuşturdu. Uzun mesafe gidebilmek bir elektrikli araba için önemli etkenlerden bir tanesi.

Yenilenebilir enerji tüketen otomobiller gelecek yıllarda hayatımızın önemli parçalarından olacaklar. Bu yeni nesil araçların başında elektrikli otomobiller geliyor. Bir çok farklı üreticinin kullandığı farklı pil modellerine nazaran Samsung'un yeni modüler otomobil bataryası 600KM'ye kadar yol menzili sunuyor. Samsung SDI, Frankfurt Motor Show 2017'de tanıtılan yeni batarya ile birlikte, elektrikli araç üreticilerine büyük kolaylıklar sağlayacak.

Elektrikli araç üreticileri modüler yapısı sayesinde bataryayı araçlarına istediği gibi yerleştirebilecek. 20 modülün Tesla Model S'e yerleştirilmesi sonucunda 700KM'ye varan yol menziline ulaşabilecek. Yeni nesil elektrikli araçların menzilini yükseltmek için geliştirilen yeni batarya teknolojileri hem üreticileri hem tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.

Genel olarak üreticiler otomobillerde prizmatik yapıda batarya paketleri kullanıyor. Tesla diğer üreticilere kıyasla Panasonic'in Gigafactory’de üretilen pillerin birleşiminden oluşan batarya paketlerini kullanıyor. Bakalım Samsung'un da elektrikli araç rüzgarına uyum sağlayışı, piyasa da bir şeyler değiştirecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Samsung'un uzun süreden sonra böyle yeni bir sektöre girmesi marka için iyi olacak mı?