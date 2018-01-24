Güney Koreli teknoloji devi Samsung, tüketiciler tarafından fazlasıyla sevilen SSD'lerinin güncellenmiş versiyonu olan 860 Evo ve 860 Pro'yu tanıttı!

Samsung’un 850 hattı SSD’leri 2014 yılında piyasaya sürüldüklerinden bu yana tüketicilerin en çok tercih ettiği ve güvendiği SSD modellerinden olmayı başarmıştı. Aradan geçen yıllarda artan depolama alanı ihtiyacı ile daha büyük kapasiteli SSD’ler piyasaya sürülmüş olsa da ilk yeni sürüm SSD’ler 860 Evo ve 860 Pro oldu.

Adlarından da anlaşılabileceği gibi 860 Evo ve 860 Pro devrimsel bir değişiklik içermiyor. Yalnızca bazı küçük iyileştirmeler bulunuyor. Bu iyileştirmelerin başlıcaları 48 katmanlı 3D NAND’den 64 katmanlı 3D NAND’ye geçiş yapılması, MJX SSD kontrolcünün güncellenmesi ve LPDDR3 DRAM yerine LPDDR4 DRAM bulunması.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 860 Evo ve 860 Pro çok büyük yenilikler ya da iyileştirmeler içermiyor. Dolayısı ile eğer bir Samsung 850 SSD’ye sahipseniz, 860’a geçmek çok da gerekli değil. Fakat yeni bir SSD alacaksanız, güncellenmiş Samsung 860 SSD’ler kesinlikle beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır.

Samsung 860 Evo hattında 2.5 inç için 4 TB, 2 TB, 1 TB, 500GB ve 250GB depolama seçenekleri, m.2 form için 2TB, 1TB, 500GB ve 250GB depolama seçenekleri ve mSATA için 1TB, 500GB ve 250GB depolama seçenekleri bulunuyor. 250GB’lık model için fiyat 95 dolarken (360 TL), 4TB model için 1399 dolara (5300 TL) kadar çıkıyor.

Samsung 860 Pro’nun fiyatları ise biraz daha cep yakıyor. 4TB, 2TB, 1TB, 512GB ve 256GB depolama seçenekleri bulunan SSD’lerin en düşük kapasiteli versiyon olan 256GB için fiyat 139 dolar (530 TL) olarak belirlenirken, 4TB model için fiyat 1899 dolar (7200 TL). Fiyatları yüksek bulanlar için 850 hattının da hala iyi bir seçenek olduğunu hatırlatalım.