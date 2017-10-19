Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 8 nanometre çip üretim sürecindeki başarısı ile 8 nanometre Snapdragon işlemcileri için Qualcomm ile anlaştıklarını doğruladı.

Samsung, 8 nanometre çiplerin üretim sürecini planlanan takvimden 3 ay önce tamamladı. Samsung 8 nanometre çiplerin üretiminde, 7 nanometre çiplerin üretiminde kullanılan yeni nesil aşırı ultraviole (EUV) litografi kullanmak yerine, 10 nanometre çiplerin üretiminde kullanılan Ultra Düşük Güç (Low Power Plus-LLP) kullandı.

Yeni üretilen 8 nanometre çipler, 10 nanometre çiplerden %10 daha fazla enerji verimliliğine sahip ve aynı zamanda %10 daha küçükler. Samsung, 8 nanometre çiplerin üretiminde herhangi bir yeni işlem gerçekleştirmediği için üretim süreci son derece hızlı olabilecek.

Samsung, yeni ürettiği işlemcilerin mobil cihazlar, kripto para birimleri ve network/sunular için ideal olduğunu söyledi. Ayrıca şirket, çiplerini mükemmelleştirmek için Qualcomm ile birlikte çalıştı. Bununla birlikte Güney Koreli teknoloji devi, fazla bir detay vermeden Qualcomm’un 8 nanometre çipleri kullanacağını da doğruladı.

Edinilen bilgiler, Qualcomm’un aşırı ultraviole (EUV) litografi kullanmayı gerektiren 7 nanometre çipler yerine, daha güvenli olan Ultra Düşük Güç (LLP) ile üretilen 8 nanometre çipleri kullanacağını, bu nedenle de yeni Snapdragon çipler için Samsung ile çalışacağını söylüyor.

TSMC, 7 nanometre çip üretiminde Samsung’un önünde. Samsung ise Galaxy S8 ve Note 8 ile Qualcomm’un en büyük müşterisi konumunda. Yine de Samsung’un gelecekte Qualcomm ile çip üretim sürecinde ortaklığına devam edebilmesi için 7 nanometre çip üretimini geliştirmesi gerekecek. Şirketin yakın zamanda 8 ve 7 nanometre çipler konusunda yol haritasını açıklaması bekleniyor.