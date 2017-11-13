Samsung Galaxy S9'a Ait Teknik Çizimler Sızdırıldı!

Galaxy S9'a ait bazı teknik çizimler ortaya çıktı. Teknik çizimlerin S9 söylentileri ile tutarlı olması, çizimlerin Samsung'a ait olabileceği iddialarını güçlendiriyor.

Son günlerde Samsung’un gelecek yıl tanıtılacak amiral gemisi olan Galaxy S9 hakkında pek çok söylenti dolaşmakta. Bu söylentiler genel olarak cihazın tasarımı üzerinde yoğunlaşırken, ön panelde büyük bir değişiklik olmayacağı fakat arka panelde bazı değişiklikler yaşanacağı yönündeydi.

Yeni ortaya çıkan teknik çizimler, söylentilerin haklı olabileceğini gösteriyor. Ön panelde, Galaxy S8’de bulunan infinity display tasarım çizgisi Galaxy S9’da da devam ediyor. Tek fark, ekranın alt ve üst kısımlarında bulunan çerçevelerin daha da inceltiliyor olması. Eğer Samsung telefonun boyunu incelen çerçeveler ile birlikte biraz kısaltmazsa Galaxy S9, televizyon kumandası gibi ince, uzun bir ekrana sahip olabilir.

Samsung, tasarımdaki asıl değişikliği ise arka panelde gerçekleşiyor. Galaxy Note 8 ile birlikte gelen çift kameranın tasarımı son derece çirkindi. Samsung, kamera tasarımına biraz daha zarif bir hava katmak istiyor. Galaxy S9’da parmak izi tarayıcı, dikine yerleştirilmiş arka kameranın altında bulunuyor. Yeni tasarımdaki tek olumsuz nokta, kamera ve parmak izi tarayıcı ile tasarımsal hiçbir bağı bulunmayan flaş ve sensörün asimetrik bir görüntü yaratması.

Elde edilen teknik çizimlerin Samsung’a ait olup olmadığı kesin değil. Fakat optik parmak izi tarayıcının Galaxy S9’da bulunmamasına kesin gözü ile bakılıyor, bu nedenle büyük ihtimalle cihazın arkasında bir parmak izi tarayıcı bulunacak. Ayrıca son amiral gemisinde çift kamera teknolojisi kullanan Samsung’un yeni amiral gemisinde çift kamera bulundurmaması gibi bir ihtimal de düşünülmüyor.

Siz ‘muhtemel’ Galaxy S9 tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung tasarımda nasıl bir değişikliğe gitmeli?