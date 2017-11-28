Samsung'a CES 2018'den 36 Ödül Birden Verildi!

Samsung, CES 2018'de birbirinden farklı 36 üründe ödül aldı. Bu ödüller, 9 Ocak 2018'de başlayacak fuarda tanıtılacak.

Samsung, CES 2018 ödüllerinde bu sene de büyük bir başarı elde etti. Şirketin bu sene yayınladığı 36 farklı ürün ödül kazanmayı başardı. Dünyanın en prestijli teknoloji ödüllerinden biri olan CES 2018 İnovasyon Ödülleri, genel olarak başarılı mühendislik, farklı ve kullanışlı tasarımlara ödül veriyor.

Samsung’un kazandığı 36 ürün genel olarak sanal ve artırılmış gerçeklik, video görüntüleme cihazları, akıllı ev aletleri, giyilebilir teknolojiler ve normal ev aletlerinden oluşuyor. Bunların dışında Samsung ilk defa Fitness, Spor ve Biyoteknoloji kategorisinde ödül kazanmayı başardı.

Birbirinden seçkin 36 ürün, 9-12 Ocak 2018’de Las Vegas’da gerçekleşecek CES 2018 konferansının Samsung standında sergilenecek. Bunlar arasında “esnek ekran” gibi geleceğin teknolojisi olmasını beklediğimiz çok özel donanımlar da bulunuyor.

Samsung Kuzey Amerika Başkanı Tim Baxter yaptığı açıklamada, “İnovasyon bizim DNA’mızda var, tüketicilerimiz için son derece başarılı ürünler sunuyoruz. Tasarım ve mühendislik alanında yaptığımız çalışmalar, sektörde yıllarca onay gören ürünler oluyorlar. Bu gerçekten onur verici bir şey” dedi.

Buradan Samsung’u tebrik ediyorum. Yalnızca telefon çıkarmanın yanında sayısız yan ürüne elini atmış ve pek çoğunda lider olmuş bir firma. Peki, sizce Samsung’un telefonlar dışında teknoloji sektöründeki yeri ne durumda?