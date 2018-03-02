Galaxy S9 ile iPhone X'un Performans Testi Sonuçları

Samsung, yeni amiral gemileri ile fazlasıyla övünse de durum o kadar da parlak görünmüyor. iPhone X ile bir performans yarışına giren Galaxy S9, rakibine yaklaşmayı dahi başaramadı.

Yeni bir Samsung amiral gemisi tanıtıldığında ilk merak edilen konulardan biri de en son tanıtılan iPhone modeline kıyasla nasıl bir performans gösterdiğidir. AnandTech, bu merakı gidermek için Samsung üretimi Exynos 9810 işlemcisinden güç alan bir Galaxy S9’u Apple A11 işlemcili iPhone X ve Apple A10 işlemcili iPhone 7 ile birlikte GeekBench 4, WebXPRT ve GFXBench testlerine soktu ve performansını karşılaştırdı.

Galaxy S9 hakkındaki ön incelemeler sonucunda Galaxy S9+’ın kamera performansıyla ve Galaxy S9’un da ekran kalitesi ile iPhone X’u geride bıraktığı konuşuluyor. Fakat AnandTech’in test sonuçları gösteriyor ki Samsung, işlemci tasarımı konusunda en büyük rakibi olan Apple’ın hala bir hayli gerisinde bulunuyor.

İlk olarak GeekBench 4 testi ile Exynos 9810 işlemcisinin tek çekirdek performansında rakibine karşı durumuna bakılıyor. Samsung, yeni nesil Exynos 9810 işlemcisi ile bir önceki nesil Exynos işlemcisini tek çekirdek performansında neredeyse ikiye katlamayı başarsa da, rakibinin A11 işlemcisi ile aldığı puanın yanına bile yaklaşamıyor. Hatta Apple’ın bir önceki nesil işlemcisi olan A10 dahi küçük bir fark ile Exynos 9810’u geride bırakmayı başarıyor.

HTML5 ve JavaScript tabanlı görevlerdeki performansı ölçen WebXPRT testine göre ise durum çok daha vahim. Exynos 9810’lu Galaxy S9+ aldığı 178 ile yalnızca 352 puan alan iPhone X ve 199 puan alan iPhone 7’nin gerisinde olmakla kalmıyor, ayrıca 194 puan alan Snapdragon 835’li Galaxy S8’in de gerisinde yer alıyor.

Cihazların grafik performansına bakıldığında ise Galaxy S9’un yine Apple A11 işlemcili rakibinin gerisinde kaldığı görülüyor. GFXBench testinde iPhone X 64.19 puan almayı başarırken Galaxy S9+ yalnızca 45.70 puan almayı başarıyor. Ayrıca Speedometer 2.0 testinde de Exynos’lu Galaxy S9, hem iPhone X’un hem de iPhone 7’nin gerisinde kaldı.

Apple’ın herhangi bir modeli ile sentetik test karşılaştırmasında rakip Samsung amiral gemisini yenmesi yeni bir durum değil. Bununla birlikte sentetik test sonuçlarının günlük hayatta alınan performansı birebir yansıtmadığını hatırlatmakta da fayda var. Sentetik testlerde büyükmüş gibi görünen bazı farklar günlük kullanımda fark edilemeyecek kadar az ya da hiç var olmayabiliyor.

Fakat Apple'ın Samsung'u, Samsung'un da Apple'ı geçtiği bazı konuların olduğu bir gerçek. Samsung, kamera performansı ile her modelinde kendini bir adım öne taşımayı başarıyor. Ayrıca sunduğu ekran kalitesi ile de neredeyse rakipsiz. Bununla birlikte Android ile farklar azalmış olsa da Apple hala en kararlı çalışan akıllı telefonlara sahip. Ayrıca Face ID güvenlik kilidinin de hala gerçek bir rakibi bulunmuyor.