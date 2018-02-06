Samsung, Çift Kameralı Düşük Fiyatlı Telefonlar Çıkartacak!

Elektronik devi Samsung, çift kamera donanımını düşük fiyatlı orta sınıf akıllı telefonlara uyarlamak için kolları sıvadı. Firmanın yeni nesil donanım ve yazılım çözümleri, çok daha geniş bir ürün yelpazesinde daha kaliteli çekim yapan çift kameralı sistemler görmemizi sağlayacak.

2017 yılında, akıllı telefon üreticileri arasındaki kilit rekabet etmenlerinden birisi de çift kamera donanımıydı. Düşük ışıklı ortamlarda ve odaklama tekniklerinde ileri düzey performans sergileyen çift kameralı sistemler, amiral gemisi serilerinde önemli bir parça haline geldi.

Üreticilerin başa çıkmak zorunda oldukları bir talep oluşmaya başladı. İnsanlar, iyi fotoğraf çekebilmek için binlerce lira harcamak istemiyorlar. Orta ya da düşük sistem özelliklerine sahip cihazlar da çift kamera donanımlarını çalıştırmak konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Yani ortaya kökten çözülmesi gereken bir üretim sorunu çıkmış oluyor. İşte bu konuda Samsung ilaç gibi bir çözümün peşinde koşup, yeni nesil ISOCELL sistemi hakkında detaylar sundu.

Donanım kısıtlaması bulunan orta sınıf ve giriş seviyesindeki akıllı telefonlara yeniden odaklama ve düşük ışık çekimlerini destekleyecek sistem geliyor. Gelişmiş yarı iletken teknolojisi sayesinde yeni donanımlar üretecek olan Samsung, ISOCELL ile çift kamera çözümünü sunmaya başlayacak.

Yeniden odaklama denilen ve genellikle portre modunda ya da mikro çekimlerde oluşan bokeh efekti, düşük ışıkta yüksek renk doğruluğu sunan LLS olmak üzere iki popüler özellik, yeni nesil Samsung’ların parçası olacak. Yeni bir devre sistemi ve yazılım birlikteliği sunacak olan Samsung ISOCELL Dual sensörleri için firma, algoritma çalışmalarını tamamladı ve düğmeye bastı.

Samsung yetkilisi Ben K. Hur, "Çift kamera sistemleri, mobil cihazlarda yeni ve heyecan verici fotoğraf çekme deneyimi sunuyor. Samsung'un ISOCELL Dual çözümleri, müşterilerimizin ürün geliştirme sürecini kolaylaştıracak ve en uygun fiyata indirgenmiş çift kamera özelliklerini daha geniş bir tüketici kitlesine sunacak." açıklamasında bulundu.



(Düşük ışıkta renk doğruluğu ve bokeh efektine örnek bir fotoğraf)

Çift kameralı akıllı telefonlarını geliştirmeyi hızlandırmak ve optimizasyon zorluklarını azaltmak için Samsung, donanım ve yazılım uyumu konusunda rakiplerine önemli bir fark atacak gibi görünüyor.

İlk açıklamalara göre Samsung’ın çift kamera donanımı 13 megapiksel ana ve 5 megapiksel görüntü algılayıcı sensörle birlikte gelecek. Aynı zamanda 8 megpiksellik ekstra bire görüntü algılayıcı seti içinde çalışmalar tamamlandı.

Muhtemelen bu yılın ikinci çeyreğinden sonra uygun fiyatlı ve çift kameralı Samsung’lar göreceğiz.