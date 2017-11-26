Android 8.0 Oreo Güncellemesi Alacak Samsung Cihazları

Listede Samsung S6 ve tüm versiyonları ile birlikte henüz duyurulmamış olan 2018 yılına ait bazı Samsung modelleri de bulunuyor.

Yeni ve önemli bir Android versiyonuna güncellenecek cihazlarıyla ilgili asla bilgi vermeyen firmalardan biri de Samsung’dur. Bununla birlikte, Samsung’un öncü modellerine sahip olanlar, ortalama 2 yıl civarında Android güncellemesi alırlar.

Bu da demektir ki her ne kadar Samsung bu konuda bir teyitte bulunmamış olsa da, Galaxy S6 ve tüm varyasyonları bir noktada son Android 8.0 Oreo güncellemesini alacaklardır.

Android 8.0 Oreo’ya güncelleneceği düşünülen Samsung cihazlarına ait bir liste, Çin’in Weibo adlı sosyal ağında ortaya çıktı. Doğruluğuna kefil olamayız tabii ama, bilgiyi sızdıran kişinin tanınmış bir Samsung sızdırıcısı olduğunu belirtmekte fayda var (ice universe).

Listede bir çok cihaz bulunuyor. Galaxy S6, S6 Edge ve S6 Edge+ ile birlikte 2017 Galaxy A serisinin bir çoğu yer alıyor listede. Bu arada bir çok Samsung tableti de Android Oreo güncellemesi alacaklar.

Daha da önemlisi, listede henüz duyurulmayan yeni 2018 Galaxy A serisi telefonların da isimleri bulunuyor. Galaxy A3 (2018), Galaxy A5 (2018) ve Galaxy A7 (2018) bunlar arasında yer alıyor. Göründüğü kadarıyla tüm bu cihazlar ilk çıktıklarında Android Nougat ile gelecekler fakat ileri bir tarihte Oreo’ya yükseltilecekler.