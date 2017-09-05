Samsung, Akıllı Hoparlör İçin Harman ile Ortaklık Kurdu!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Bixby'nin tabanlı akıllı hoparlörü geliştirmek için Harman ile bir ortaklık kurdu.

Samsung’un Galaxy S8 ile birlikte tanıttığı yeni kişisel asistanı Bixby, henüz yalnızca Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 modellerinde kullanılabiliyor. Üstelik dil seçeneği de İngilizce ile sınırlı. Fakat daha önce Samsung’un da dediği gibi Bixby henüz başlangıç aşamasında ve ilerleyen zamanlarda çok daha fazla özellikle, çok daha fazla cihazda hizmet verecek.

Geçtiğimiz hafta Samsung CEO’su, şirketin Bixby yapay zeka tabanlı bir akıllı hoparlör geliştirmeyi planladığını doğrulamıştı. Fakat ne zaman tanıtılacağı ya da satışa çıkacağı ile ilgili bir bilgi vermemişti.

Görünüşe göre Samsung, yeni akıllı hoparlörünü geliştirmek için Harman International ile bir ortaklık kurdu. Harman CEO’su Denish Paliwal, Samsung Bixby’nin Google Asistan ve Amazon Alexa’dan çok daha iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Samsung’un akıllı hoparlörü henüz geliştirme aşamasında ve daha çok yolu var. Fakat Güney Koreli şirketin yalnızca telefonlarla ya da akıllı saatlerle değil, beyaz eşyalara kadar tüm Samsung ürünlerini birbiri ile bağlamak istediğini ve geniş bir ekosistem yaratmayı hedeflediğini biliyoruz. Bu nedenle şirket, bir an önce akıllı hoparlörü piyasaya sürmek için acele etmeyecektir.

Harman CEO’su, ortak geliştirilecek üründen oldukça umutlu olduğunu belirtti. Samsung-Harman yapay zeka ortaklığı ile nesnelerin daha önce benzeri görülmemiş şekilde birbirine bağlı olması bekleniyor.