Samsung, Akıllı Hoparlörü Galaxy Home'u Duyurdu

Teknolojinin nimetlerini sonuna kadar kullandığımız şu günlerde, akıllı hoparlörler oldukça ilgi görüyor. Bu noktada Samsung’da kendi yapay zeka asistanı Bixby ile ilk akıllı hoparlörü olan Galaxy Home’u tanıttı.

Amazon’un Echo akıllı hoparlörleri, Google’ın Home hoparlörleri, Apple’ın HomePod’u olduğunu daha öncesinde biliyorduk. Şimdilerde bu yeni teknolojiye ayak uyduran Samsung, kendi yapay zeka asistanı olan Bixby ile ilk akıllı hoparlörü olan Galaxy Home’u tanıttı.

Satış tarihi ve fiyatı henüz paylaşılmayan Galaxy Home, anonim kaynaklardan gelen bilgilere göre 300 dolar civarında satışa çıkabilir. Ek detayların yüksek ihtimalle San Francisco’da 7 ve 8 Kasım’da kesinleşeceği belirtilen akıllı hoparlör, Samsung Geliştirici Konferansı sonrası tam anlamı ile netlik kazanacak.

Müzik çalma ve akıllı ev cihazlarını kolay bir biçimde kontrol etme işlevleri ile gelen Galaxy Home, Bixby aracılığıyla Spotify’dan da yardım alacak. Şu an için net olarak bilinmeyen özelliklere sahip olan cihaz, birçok akıllı hoparlörü de tahtından edebilecek gibi görünüyor.

Uzak alandan ses tanıma amacıyla 8 adet mikrofon ile donatılan cihaz, bu sayede ‘Hi Bixby’ kelimesini de uzaktan dinleyebiliyor. Sizlere hayatı kolaylaştırma amacı güden akıllı hoparlörün eksi yönü, şu an için fiyatı olarak görülmüş olsa da cihazın fiyatını hak edecek özelliklere sahip olduğunu belirtmekte yarar var. Bunlara ek olarak dünya genelinde 200 farklı pazarda yer almasına rağmen, Bixby özellikli ürünler sadece Korece ve İngilizce olarak iletişim kurabiliyor.

Amozun’un Meksika’da İspanyolca konuşan akıllı hoparlörler satmayı duyurduğunu, Alexa’nın 6 dilde iletişim kurduğunu ve Google Asistan’ın 30’dan fazla dil bildiğini düşünecek olursak, Galaxy Home’un daha yiyecek bir fırın ekmeği var diyebiliriz.