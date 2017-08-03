Akıllı saatlerin dizaynlarının hep aynı olması çoğu kullanıcıyı rahatsız ediyor ve istedikleri teknolojiye sahip olmalarını engelliyor.

Akıllı saat sektöründeki cihazların hepsi neredeyse ortak bir dizayn elementine sahip; kalın ve büyük gövdeler. Zaten büyük saat severler için iyi bir şey olan bu durum, ince bilekli olan ya da ince saatleri sevenler için çok büyük bir sıkıntı.

Samsung'tan gelen bir Ar-Ge çalışanları arasındaki e-postada ortaya çıkan bilgiler, Samsung'un Gear S3 ve Gear Fit 2 karışımı bir cihaz üzerinde çalıştığı söyleniyor. Çalışmaların herhangi bir derinliği ya da kesinliği bulunmuyor ancak konsept cihazın gerçek olması ihtimali mevcut.

Adının Gear S4 olacağı tahmin edilen giyilebilir cihaz, Gear S3 ve Gear Fit 2'den en iyi özellikleri alıp birleştirecek. Bu özellikler arasında; akıllı saat formunda daha küçük bir gövde ve daha ince kayış bulunuyor. Bu tür tasarımsal değişiklikler ile en yüksek konfor hedefleniyor. Gear S4 için ayrıca "yüzme derecesine kadar suya dayanıklı" şeklinde bir ifade de bulunuyor.

Hakkında bu kadar bilgi sahibi olduğumuz konsept cihazı, adı üzerinde, gerçek olacak mı olmayacak mı hiç bir kesinlik bulunmuyor. Eğer gerçekse, Samsung Android dünyasına Apple Watch gibi bir cihaz sokarak giyilebilir teknoloji alanına büyük katkı sağlayabilir.