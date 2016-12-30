Samsung Akıllı Telefonlarının Kullanımı İçin Gizlenmiş Android Kodları

Eğer bir Samsung kullanıcısı iseniz, bu gizli kodlarla daha keyifli bir Android deneyimi yaşayabilirsiniz.

İş Android temelli akıllı telefonlara gelince iki kategori var: Günlük kullanım için yeterli olan bilgiye sahip olanlar ve Android işletim sisteminin kralları. İkinci kategorinin üyeleri şimdilik çok fazla değilse de, kullanıcıların tecrübesi artıkça, bu statüye doğru emin adımlarla ilerliyorlar. Ya size, gelecekte işinize çok yarayabilecek gizli kalmış Android kodları olduğunu söyleseydik? Eminiz ki bu tür bilgiler çoğunuzun ilginizi çekerdi. Ancak şunu da vurgulamakta fayda görüyoruz, söz konusu kodlar sadece Android temelli Samsung marka telefonlarda çalışıyor.

Kodları kullanarak Samsung marka akıllı telefonunuzun gerek donanımı, gerekse yazılımı hakkında faydalı veriler elde edebilirsiniz. Bu kodları kullanmak çok kolay. Yapmanız gereken tek şey, numara tuşlar gibi simgeleri ve sayıları ekrana girmek. Yine de bu kodları kullanmak konusunda endişeliyseniz, tavsiyemiz uzak durmanız yönünde olacak.

Bluetooth adresini saptamak- *#*#232337#*#

Yazılım versiyonu ve güncellemesi- *#*#44336#*#*

Donanım versiyonu- *#*#2222#*#*

Kamera bilgisi – *#*# 34971539#*#*

Bundan sonraki kodlar ise test fonksiyonlarını içeriyor:

Bluetooth testi – *#*#232331#*#*

WiFi testi – *#*#232339#*#*

Yakınlık sensörü testi – *#*#0588#*#*

GPS testi – *#*#1575#*#*

Dokunmatik ekran testi -*#*#2664#*#*