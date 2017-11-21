Güney Koreli elektronik devi Samsung son amiral gemisi Galaxy Note 8 için, iPhone kullanıcılarını kendi tarafına çekmek adına Galaxy Deneyimi Programı’nı başlattı. Rekabetin altın kuralını uygulayan firma, kendi ülkesindeki üstünlüğünü kaybetmek istemiyor.

iPhone X ile beraber Apple, cihazlarının ekranlarını Samsung’dan satın alan, tüm iPhone’ları Çin’de bulunan fabrikalarda ürettiren Amerikalı bir firma oldu. Güney Koreli Samsung ise Asya pazarındaki çetin rekabette Apple’a boyun eğmek istemiyor. Firma, kendi ülkesinde başlattığı Galaxy Experience (Galaksi Deneyimi) Programı sayesinde iPhone kullanıcılarını safına çekmeye çalışıyor.

Cüzi bir ücret karşılığında 1 ay boyunca Galaxy Note 8’i deneyimleme fırsatına kavuşan iPhone kullanıcıları, bir ayın ardından çeşitli ödeme seçenekleriyle cihaza sahip olabiliyorlar.

İlginç olan diğer detay ise Samsung’un bu hamleyi yaptığı zamanlama. Çünkü yakın zamanda iPhone 8 ve iPhone X, Güney Kore pazarına giriş yaptı ve yüksek satış rakamları için bir mucizeye ihtiyaçları yok.

21-27 Kasım tarihleri arasında Güney Kore’deki kullanıcılar internet üzerinden başvuru yaparak deneme sürecine katılabilecekler. Samsung, başvurular arasından 10.000 şanslı kullanıcıyı belirleyecek ve 1-11 Aralık tarihleri arasında bu kişiler, Güney Kore’deki Samsung Digital Plaza’yı ziyaret edip sıfır Galaxy Note 8’lerini teslim alacaklar. Diğer yandan isteyen kişiler, Note 8 yerine Galaxy S8 modellerinden birini tercih edebilecekler.

Kampanyaya katılımın 45 dolarlık sembolik bir ücreti bulunuyor. Müşteriler Galaxy cihazlarını 1 ay sonrasında kullanmaya devam etmek istemezlerse, katılım ücretleri bir sonraki ay geri ödeniyor. Samsung deneyimine devam etmek isteyen kullanıcılar ise cihazı satın alabiliyorlar. Aynı zamanda katılım ücretleri iade ediliyor.

Diğer yandan 1 ay sonunda Galaxy cihazlarını kullanmaya devam etmek isteyenler, JBL Go Bluetooth hoparlör gibi çeşitli hediyelere kavuşuyorlar.

Program iPhone X gibi pahalı cihazlar için 1000 dolar vermektense sadece 45 dolara uygulandığı için oldukça mantıklı gözüküyor. Üstelik hediyeleri de cabası.

Sizce Samsung Türkiye böyle bir kampanyayı ülkemizde yapsa rağbet görür mü?