Samsung Ambargosu Yüzünden LG G6’da Snapdragon 835 Olmayacak!

Qualcomm ve Samsung’un yaptığı anlaşma neticesinde Galaxy S8 tanıtılana kadar Snapdragon 835’ten yüksek sayıda üretilmeyecek. Bu nedenle G6’da S835 görmemiz ihtimali oldukça düşük.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve bu senenin HTC 11’i olacağını söylediğimiz HTC U Ultra için “Neden Snapdragon 835 yok?” diye eleştirmiştik. Ancak görünüşe göre bu kervana LG de katılarak G6’sında Snapdragon 821 ile piyasaya çıkacak.

Nedeni ise aslında oldukça basit. Snapdragon 835 üretiminde Qualcomm’a yardım eden Samsung, haliyle bir rica sonucunda “Biz Galaxy S8 ailesini piyasaya sürene kadar bu çipset fazla sayıda üretilemez” ambargosu koyarak HTC ve LG gibi rakiplerinin kendisinden önce davranıp piyasaya çıkması halinde 1-0 önde başlamak istiyor.

Ancak gel gelelim LG’nin fazla taktığı bir konu olmayan bu durumun bir benzerini G4’te de gördüğümüzü hatırlatalım. Snapdragon 810’un ısınma problemleri nedeniyle performans kaybını göze alıp Snapdragon 808’i seçen LG, şimdi de üretim sorunu nedeniyle Snapdragon 821 ile yoluna devam edecek.

Tabii bu anlaşma neticesinde 14 Nisan tarihine kadar göreceğimiz Nokia ve Lenovo Moto serisinin de tepe modellerinde Snapdragon 835 olmayacak gibi görünüyor. Ya da MWC’de tanıtım yapan birçok firma satışa Nisan sonunda çıkarak S835 nimetlerinden faydalanabilir.