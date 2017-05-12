Samsung, Üst Düzey Kapaklı Telefon Tanıtabilir!

Samsung'un üst düzey donanımlarla donatılmış yeni bir kapaklı telefon üzerinde çalıştığı konuşuluyor.

Kapaklı telefonların bir dönemi kasıp kavurduğu zamanları hatırlarsınız. Akıllı telefonlardan önce piyasanın gedikli telefon tasarımlarından birisi olan kapaklı telefonlar, gündemden iyiden iyiye düştü. Samsung ise bu durumu tersine çevirmeye hazırlanıyor. Başta Güney Kore olmak üzere Asya pazarında piyasaya sunmak istediği kapaklı telefon, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus cihazlarla birlikte gelen üst düzey özelliklerle donatılacak.

The Investor’a göre ismi verilmeyen telefonda, kablosuz şarj, parmak izi tarayıcı, Samsung Pay ve Samsung Knox desteği bulunacak. Aynı zamanda suya ve toza karşı dayanıklı olması beklenen isimsiz telefonda 4.2 inç çift OLED ekranın olacağı söyleniyor. Qualcomm Snapdragon 430 işlemci, 64 GB depolama, 12 MP arka kamera, 5MP ön kamera ve 2.300 mAh pil ile geleceği söylenen telefon, uygun fiyatı ile ülkemizde çıkarsa ufak da olsa bir kitle oluşturacaktır.

Telefonun çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı, ancak fiyatının normal kapaklı telefonlardan daha yüksek olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca telefonun söylenildiği gibi, sınırlı sayıda çıkması durumunda fiyatının çok daha yukarılarda bulunması ile karşı karşıya kalınabilir. Kısa süre önce Çin’de satışa sunulan Samsung Galaxy Folder 2’nin önümüzdeki aya kadar Kuzey Kore’de de satışa sunulması bekleniyor.

Peki, siz bu özelliklerle gelen kapaklı Samsung cihazı kullanmak ister miydiniz?