Samsung, Telefonlarda Isı Borularını Kullanmaya Devam Edecek

Samsung, yüksek fiyatına rağmen önümüzdeki yıl amiral gemileri için ısı boruları kullanmaya devam edecek.

Akıllı telefon şirketleri ürünlerinin bileşenlerini geliştirmeye devam ettikçe güç sarfiyatı yükselecek ve bu da dolayısı ile parçaların ısınma derecesini arttıracaktır. Telefonların aşırı ısınmasını önleyecek pratik ve küçük soğutma çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Son birkaç yılda, birçok telefon üreticisi soğutma çözümlerini kullanmaya başladı, ancak yüksek maliyetlerden ötürü sadece en üst düzey ürünler için kullanılıyor. Öte yandan giriş seviyesi ve orta menzilli akıllı telefonlar, aşırı ısınmaya meyilli olmadıkları için gerçekten bir soğutma sistemine ihtiyaçları yoktur.

Akıllı telefon sektörünün öncü firmalarından olan Samsung, ısı borularına dayalı bir soğutma sistemini ilk benimseyen kuruluşlarından biridir. Isı boruları, akıllı telefonlar için en çok kullanılan soğutma sistemidir. Pazardaki söylentiler Samsung'un 2018'de kullanmayı bırakabileceğini iddia etmesine rağmen tedarik zincirindeki kaynaklarından olan Güney Koreli şirket, sistemi gelecekteki amiral gemilerinde kullanmaya devam edeceğini iddia ediyor.

Akıllı telefon endüstrilerindeki pek çok işletme artık buhar odalarını içeren, farklı bir termal tasarım ile çalışıyor. Buhar odalarında bu soğutma çözeltisi kullanıldığında ısı dağıtımı çok daha verimli olur. Ancak seri üretim telefonlarda maliyetin daha çok yükselmesine neden oluyor. Buhar odalarının kalınlığının büyük olması ise birçok akıllı telefon üreticisinin yeni çözümü benimsemesine engel olabilecek bir başka dezavantaj.

İsimsiz kaynaklar, buhar odalarının 2019'da amiral gemisi akıllı telefonlarında kullanıma hazır olabileceğini iddia ediyor, ancak akıllı telefon maliyetini ne kadar arttıracağı kafalarda soru işaretleri bırakıyor.